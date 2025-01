S 30. koncertom v novo leto

Glasbeni sestavi Gimnazije Celje – Center (GCC), ki letos že 67. sezono neprekinjeno ustvarjajo, so v drugi del pestre sezone vstopili z novoletnim koncertom, ki so ga pripravili 8. januarja zvečer v cerkvi Sv. Duha v Celju. Gre za tradicionalni glasbeni uvod v drugi del sezone, ki jo povezuje osrednja tema letošnjega šolskega leta na GCC; poimenovali so jo V znanju je moč. Na koncertu so nastopili Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika, Dijaški pevski zbor prvega letnika pod vodstvom Eve Mutec, zasedba FaVoZa, ki jo vodi Danijel Berden, zapel je tudi Nonet GCC pod vodstvom Barbare Arlič Kerstein, Gipsy sekstet GCC in The Šlagers pod vodstvom Saša Šonca ter Poptastic pod vodstvom Sandre Feketija.

Za več kot 180 pevk in pevcev, ki delujejo v teh glasbenih sestavih, bo novo koledarsko leto zelo pestro, saj jih čakajo številni projekti ob slovenskem kulturnem prazniku, pomladni koncert in revije, konec šolskega leta pa akademija ter različna tekmovanja. Šolsko leto bodo sklenili s turnejami in številnimi poletnimi nastopi v parku za šolo in tudi v centru Celja.