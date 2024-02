Rock prepleten s kiticami klasikov (VIDEO)

Skupina, ki v svojem glasbenem izrazu meša rock in pop, tekste pa je našla v poeziji naših največjih klasikov in sodobnih avtorjev, v tednu kulture izdaja prvenec ter predstavlja skladbo Med nebom in zemljo in videospot zanjo.

Sence svojo ljubezen do glasbe in poezije združujejo že nekaj let, in sicer so iz sence stopili jeseni 2016 s skladbo Jesenska, pri kateri jim je s svojo poezijo pomagal Josip Murn. Po nežnem začetku so objavili skladbo Pa ste prodali nas, s katero so pokazali svojo bolj silovito plat, vsekakor pa udarno kombinacijo rocka in popa, besedilo pa je iz Kosovelovih Integralov.

Njihov naslednji korak je bil izid mini EP v jeseni 2022. Večino besedil skladb z novega albuma Med nebom in zemljo so člani prepustili mojstrom jezika in akorde prepletli s kiticami Srečka Kosovela, Josipa Murna, Mirana Jarca, Boruta Gombača, verzi Iz objema večnosti pa so delo avtorja vse glasbe in aranžmajev ter producenta albuma Zvonka Tepeša. Poleg njega Sence sestavljajo še Blaž Tepeš, Neven Lisica, Nataša Mohorko Lisica in Robert Novak - Flik.