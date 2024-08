Rock'n'roll vročica z legendami

Radgonska noč je ena od osrednjih glasbenih prireditev v mestu penine in sejmov in bo potekala v soboto, 24. avgusta 2024, ob 20. uri na Trgu svobode, in sicer ravno na dan odprtja 62. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki ga bo nekaj sto metrov stran dopoldne odprla predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Na zabavnem večeru brez vstopnine, na katerem pričakujejo več tisoč obiskovalcev, bodo osrednji glasbeni gostje člani skupine Rok'n'Band. Pred njimi bo kot predskupina nastopila skupina Recesija. Skupina Rok'n'Band je trenutno ena najbolj aktivnih v Sloveniji. Njen osrednji akter Rok Ferengja in kitarist Blaž Črnivec sta jo ustanovila leta 1995. Strastna motorista in ljubitelja rock'n'rolla navdih črpata iz glasbe petdesetih let prejšnjega stoletja, prav tako stil in energijo.