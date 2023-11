Rekviziti iz serije Krona na dražbi, na prodaj tudi repliki Dianine obleke in zlate kočije

Oboževalci mega uspešnice dramske serije o britanski kraljevi družini Krona se bodo že kmalu lahko zagrebli za košček te filmske zgodovine. Produkcijska hiša Left bank pictures, ki stoji za televizijskim hitom, bo na dražbo namreč dala 450 rekvizitov in kostumov, ki so seriji vtisnili njen likovno bogati in zgodovinsko nadvse korektni pečat.

»Kostume, rekvizite, scenske elemente so izdelali mojstrski rokodelci, pri čemer so ogromno pozornosti posvetili najmanjšim podrobnostim, za vsem pa je ogromno poglobljene zgodovinske raziskave,« je dejal Charlie Thomas iz londonske dražbene hiše, prepričan, da napovedana prodaja ni le priložnost, da se oboževalci polastijo koščka te ikonske serije, pač pa tudi edinstvena priložnost za ljubitelje zgodovine, da se dokopljejo do najboljših približkov originalov.

Serija je zaslovela tudi zaradi izjemne avtentičnosti. FOTO: Netflix

Prvi del dražbe bo 7. februarja, drugi del dan zatem na spletu.

Med najtežje pričakovanimi

Serijo namreč že od začetka, od prvega dela prve epizode, hvalijo zaradi avtentičnosti rekvizitov in scenografije na splošno, pa naj je to replika zaročnega prstana princese Diane ali fasada hiše na ulici Downing Street številka 10.

Prvi del dražbe, na katerem bodo ponudili 150 predmetov, bo 7. februarja prihodnje leto, drugi del bo dan zatem na spletu. Skupno pričakujejo kar dober milijon dobička, celoten izplen pa bo šel Nacionalni filmski in televizijski šoli, s čimer ji bo za prihodnjih 20 let zagotovljeno štipendiranje nadarjenih študentov. Med najtežje pričakovanimi predmeti, ki jih bodo ponudili, je replika prestola iz Westminstrske opatije. Pri dražbeni hiši si zanj obetajo okoli 20 tisočakov, še deset tisoč evrov več pa pričakujejo od prodaje vhodnih vrat številka 10 na ulici Downing street.

450 predmetov bodo prodajali.

Za repliko zlate kočije pričakujejo kakšnih 50 tisočakov. FOTO: Press

Črna obleka maščevanja

Replika zlate kočije – za izdelavo so uporabili glino, pleksi steklo in 3D-tiskalnik –, pa zna navreči kar 50 tisočakov. Dražbena vojna se zna vneti tudi za zaročni prstan princese Diane, ki jo je pred kamerami v četrti sezoni upodobila igralka Emma Corrin, njegov novi lastnik pa bo zanj verjetno moral odšteti med dvema in tremi tisočaki. Še vsaj kakšnih deset tisoč evrov pa zna prinesti tako imenovana črna obleka maščevanja, v kateri je Diana osupnila tisto noč, ko je princ Charles na nacionalni televiziji priznal nezvestobo.

Kak spominek si bodo lahko privoščili tudi tisti, ki nimajo tako globokih žepov. Za slabih sto evrov si znajo priboriti pripomočke za koktajle, ki jih je uporabljala mati kraljica. Nekoliko več, med 200 in 300 evrov, pa si pri dražbeni hiši obetajo za porcelanasti figurici kraljičinih valižanskih ovčarjev.