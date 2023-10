Recept za srečo Roka Škrlepa

Si srečen? Edino vprašanje, o katerem bi se zares morali pogovarjati, je tokrat preneseno na oder. Vprašanje, ki je mnogo preglavic povzročalo Aristotelu in drugim največjim filozofom, bo poskušal razvozlati diplomiranec filozofske fakultete Rok Škrlep, voditelj Malih sivih celic, ustvarjalec videovsebin, improvizator, rekreativni ljubitelj življenja, predvsem pa naslednji domači komik, ki prestopa v prvo ligo.

Škrlep predstavlja avtorsko glasbeno monokomedijo Recept za srečo, v kateri poskuša skozi pesmi, osebne izkušnje in observacijski pogled priti do sestavin, ki so potrebne za srečo. Pa mu bo uspelo? To bomo izvedeli 14. oktobra v ljubljanskih Španskih borcih, premieri sledi turneja po Sloveniji. Sicer pa je Škrlep komik, ki je kljub svoji mladosti na stand up odrih prisoten že celo desetletje. Po odlično sprejeti potopisni predstavi Svetovne fore se vrača še bolj osebno, izpovedno in predvsem iskreno. Predstava je še en dokaz, da niti voditelj Malih sivih celic nima odgovorov na vsa vprašanja.