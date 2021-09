Raztezali meh in poglobili prijateljstvo

Navdihuje številne mlade, da mu sledijo.

Letošnji glasbeni projekt S harmoniko po Goriških brdih, ki je bil že deveti po vrsti in ga organizira Glasbena šola Bučar, z vodjo in harmonikarjemna čelu, so zadnjo avgustovsko soboto začeli pri naravnem mostu Krčnik.»Že navsezgodaj zjutraj so nas prebudile lepote naše čudovite Slovenije, zato smo pot nadaljevali še bolj srečni in veseli. Ob zavedanju, kaj vse ponuja naša lepa dežela,« je vtise strnil Simon Bučar. Po slabi uri hoje je njegova druščina obiskala kmetijo Čarga, kjer jih je družinapočastila s svojim vrhunskim vinom in domačo kulinariko.»Tam smo zaigrali kar nekaj viž in se dobro ogreli pred nadaljevanjem. Proti vasi Nozno smo po dobri kapljici in domačih dobrotah odšli z veliko energije, ki smo jo za celodnevno igranje in potepanje po prelepih Brdih še kako potrebovali. Ustavili smo se tudi pri družini. Tam smo si ogledali edinstvene starodobnike in pot nadaljevali proti vasi Slapnik, kjer je verjetno prvič zaigralo toliko harmonik in zaplesalo toliko plesalcev,« nam pove Bučar. Pozno popoldne so se odpravili naprej še do Korade, kjer so prenočili. »S člani Planinskega društva Brda, njihovo predsednico, vodjo vodnikovin preostalimi planinci smo peli in plesali že od neizmernega veselja, da smo lahko skupaj,« pove Bučar.Pot so naslednji dan, v nedeljo, po zajtrku nadaljevali na grad Dobrovo, kjer jih je čakal koncert z domačim kvintetom Kvartin in klapo Karatel, na katerem se je lepo prepletala pesem ubranih glasov domačinov z zvoki harmonik naših učenk in učencev. A se nismo smeli predolgo zadržati. Zato smo kvintet povabili s seboj na ogled kleti Brda, kjer nas je pričakal župan,« nam pove Bučar. In doda, da jih je Mužič prijetno presenetil. Poskrbel je namreč, da je Simon s prijatelji, več kot šestdeset jih je bilo letos, domov odnesel penečo se rebulo. A ta ni bila ravno lahka za na pot, zato so za steklenico naročili poseben prevoz. Sledila sta še obisk razglednega stolpa Gonjače in nastop s še več glasbeniki v vasi Šmartno.Gostišče Turn je poskrbelo za lep ambient, ki so ga harmonikarice, harmonikarji, kitarista in baritonist Glasbene šole Bučar ter gostje, harmonikarji, še dodatno popestrili. »Za konec smo vsi, ki smo bili vključeni v že deveti projekt naše glasbene šole S harmoniko po Goriških brdih, skupaj nazdravili v Kojskem, kjer so nas domačini znova zelo lepo sprejeli. Projekt je bil edinstven, čustven in predvsem poln slovenskih pesmi,« še pove Bučar.In sklene: »Stara prijateljstva smo poglobili, nova pa na najlepši možni način začeli. Skupaj smo igrali in peli, z ljubeznijo in vsem srcem do krajev in ljudi, kjer smo bili. Hvala, Brici, da bo imel še en, in to zadnji avgustovski vikend v vseh naših srcih prav posebno mesto.«