Razkrili so prenovljeni New Swing Quartet (FOTO)

Eno najbolj znamenitih koncertnih prizorišč v Ljubljani je pred nekaj dnevi oživelo v ritmih ljubezni in nostalgije, ko je na oder ob svojem samostojnem koncertu stopil veliki mojster in legenda slovenske glasbe Oto Pestner. Spremljal ga je Big band orkester RTV Slovenija z dirigentom Lojzetom Krajnčanom na čelu. Občinstvo je bilo priča čarobnemu večeru, kjer so se prepletali spomini in melodije, ki so polne Križanke popeljale nazaj v nepozabne trenutke. Oto je s svojo karizmo, mogočnim glasom, ki ga premorejo le redki, ustvaril prav posebno intimno vzdušje. S skrbno izbranim repertoarjem je prepletel svoje najljubše klasike, ki so zaznamovale njegovo bogato kariero, s prisotnostjo glasbenih dam pa je še dodatno popestril večer.

Nostalgično potovanje

Na odru so ga spremljale izjemne Irena Vrčkovnik, Nataša Mihelič, skupina Chicas, Teya, Saša Lešnjak ter Kathy McGowen. Vsaka pesem, ki so jo zapele, je bila poglobljena s pripovedjo, kar je dodatno ustvarilo prijetno vzdušje na koncertu. Pestner ni pozabil niti na presenečenja in je na oder povabil svojo prenovljeno zasedbo New Swing Quarteta. Na odru so bili tako trije obstoječi člani skupine ter nov obraz Mike Orešar, vsestranski glasbenik, kitarist in producent, vrhunec večera pa je zaobjel nastop Alpskega kvinteta, katerega član je še danes. Ena najbolj ganljivih točk je bila zagotovo zadnja skladba večera 30 let, ki je izšla že leta 1977 in je del albuma Največji uspehi. Vse prisotne različnih generacij je ganila do solz. Ob koncu skladbe je občinstvo z navdušenjem in stoječimi ovacijami dokazalo, da Oto Pestner še vedno ostaja eden najbolj priljubljenih in spoštovanih glasbenikov v Sloveniji.

Koncert Festivala Ljubljana je Oto naslovil Oto Pestner & Moje dame. Dekleta iz skupine Chicas so prvič nastopila na odru Križank. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Pestner je pod svoje okrilje vzel tudi pevko Tejo Leskovšek - Teyo. Novopečeno mamico je v zaodrju čakal štirimesečni otročiček.