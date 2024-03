Raper je postal mafijec

Tomos ali Tomaž Marc je severnoprimorski raper, ki se že vse življenje ukvarja z glasbo. Deluje z ekipo lokalnih glasbenikov in kreativcev, posnel pa je že tri studijske albume, V krogu, Dnevnik T. M. ter Angeli & Demoni. V teh dneh je po dveh letih premora v svet poslal skladbo Del vizije, ki jo je posnel s pevko Samantho Mayo.

Pravi, da je vesel, da je skladbo zaključil, saj je v vmesnem času zamenjal del ključne ekipe in celo razmišljal, da bi se nehal ukvarjati z glasbo.

»V skladbi opisujem svojo preteklost, zgodbo mlajšega Tomosa in vztrajnosti, ki me je spremljala od otroštva. Pesem govori o tem, da niso verjeli vame, in o posmehovanju, ker sem bil drugačen. Nisem bil priljubljen fant. Skladba je izdana po dveletnem premoru in je začetek novega obdobja, saj bom v prihodnjem obdobju izdal več skladb in četrti album. Počutim se, kot bi se ponovno rodil. Premor mi je dal nov zagon in drugačen pristop do glasbe,« strne misli Tomos.

Izšel je tudi videospot, ki ga je ustvaril s svojo že preverjeno ekipo Production Lair in režiserjem Nejcem Laščkom v sodelovanju z Goriškim muzejem in restavracijo Grad Kromberg. Raper prizna, da je velik ljubitelj filma Boter, in to se pozna tudi v njegovem videoizdelku.