Rad bi bil rock glasbenik, svoj talent pa je že pokazal

»Nisem šel tekmovat, ampak samo predstavit svoj prvi singel, ker si želim, da bi ga slišalo čim več ljudi! Čeprav najmlajši, sem dostojno zastopal Slovenijo in so mi dodelili odlično 2. mesto.« Tako pravi komaj osemletni Aleksej Gačnik Verk, ki si želi postati profesionalni rock glasbenik. Nič čudnega, ko pa so mu vile rojenice glasbo podarile že v zibel, pomaga tudi, da izhaja iz glasbene družine.

Pred dnevi se je Aleksej udeležil mednarodnega festivala Zvezdički, ki ima po besedah organizatorjev 23-letno tradicijo, in prav tam mu je strokovna žirija prisodila drugo mesto. Na festivalu, ki je bil med 5. in 8. oktobrom v Prilepu v Makedoniji, se je predstavilo 23 izvajalcev iz 11 držav. Aleksej, ki je bil najmlajši udeleženec, se je predstavil s prvim singlom Črn dan, bela noč.

Z mamo Jelko in očetom Sašem FOTO: osebni arhiv

Glaba je v njegovi družini

Njegov oče je glasbenik Sašo Gačnik, mama pa »mama« slovenskih misic, če lahko tako zapišemo, Jelka Verk.

»Pesem Črn dan, bela noč opozarja na vedno bolj nor svet, za katerega smo odgovorni odrasli. Govori o tem, da so za dosego ciljev in gradnjo prijetnejše realnosti ključne posameznikove sanje, ki pa se jim v sodobnem času vse bolj odrekamo, saj smo oblegani z neštetimi nepotrebnimi informacijami, ki nam kradejo pozornost, energijo in življenjski potencial oziroma nas usmerjajo v destruktivnost. Sporočilo sva z Aleksejem zapakirala tako, da je pesem primerna za otroškega izvajalca, a hkrati sporoča na več nivojih in se z njo lahko poistovetijo vse generacije.«

Na vprašanje, kako je bilo na festivalu, je Aleksej, ki je nastopil že na finalni prireditvi Miss Slovenije 2023, povedal: »Bilo je super, ker sem dobil nove prijatelje iz drugih držav, imel tri nastope in me je slišalo veliko novih ljudi. Naučil sem se tudi malo govoriti in razumeti srbsko. Še kdaj bom šel na kakšen festival.« Obenem je čestital zmagovalki: »Bravo, Maša, zasluženo si osvojila grand prix, ker res čudovito poješ in imaš zelo lepo pesem!«