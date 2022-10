Punkovski trojček v Kinu Šiška

Teden dni po odmevnem koncertu ob 45. obletnici ustanovitve legendarnih Pankrtov, prve punk skupine na območju nekdanje Jugoslavije, se v Kinu Šiška obeta nadaljevanje praznovanja s tremi skupinami, ki negujejo ta pomembni družbenokritičen glasbeni žanr in gibanje od samostojne Slovenije pa vse do danes. Čeprav vsi preigravajo bolj trde, punkovske ritme, gre v drobovju za različne podzvrsti. Zato se obeta res pester glasbeni večer. Prvi bodo na oder stopili Pigs Parlament. Mimogrede, so edini slovenski bend, ki se je predstavil na prav vseh edicijah globalno uveljavljenega festivala Punk Rock Holiday v Tolminu.

Mariborski Happy Ol' McWeasel so znani po punk ritmih z irskim pridihom. Nastali so kot zabavljaški projekt, a so s svojo še kako prepoznavno glasbo hitro prestopili lokalne meje in se uveljavili po vsej Sloveniji in tudi v tujini. Najstarejši v trojici nastopajoči, ajdovski Elvis Jackson, so nastali leta 1997 in zaznamovali tretji val punka v Sloveniji. Po prvem trdem albumu so pozneje vpeljali še reagge ritme. V nasprotju s predhodniki na tem glasbenem področju so začeli ustvarjati skladbe v angleškem jeziku.