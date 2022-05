Ptujčanka Ana o novi skladbi Učiteljic: Dali smo vse od sebe

Članice hrvaško-slovenske skupine Učiteljice so pred kratkim obeležile že osem let skupnega glasbenega ustvarjanja. Privržencem se Ana, Silvia in Andrea zahvaljujejo tako, kot najbolj znajo – z novo pesmijo Bura i Tsunami. Po precej dolgem premoru od koncertov so se odločile, da je čas za nov veter in vesele vikende. »Lahko bi se reklo, da smo končno prišle na svoje. Z besedami se ne da opisati, kako nam je manjkalo druženje, petje, zabava ... Življenje glasbenikov zna biti naporno. Delamo ponoči, veliko smo na poti, ogromno je studijskih obveznosti ... Šele ko se življenje ustavi, se zaveš, kako zelo rad počneš to, kar počneš, in začneš ceniti tudi stvari, ki so ti bile prej manj ljube. Kot vsem glasbenikom je tudi nam dovolj pandemije in slabe volje,« pravi Ptujčanka Ana Vurcer. »Srečna sem, da je naš razpored koncertov za pomlad in poletje že poln, nova pesem pa je kot ustvarjena za razigrane, tople večere ter druženja z občinstvom.«

Pri ustvarjanju skladbe so se odločile za ekipo, s katero tesno sodelujejo že od samega začetka. Želele pa so si pozitivno pesem, ki bi razvedrila poslušalce. »Poskočen ritem ter hudomušno besedilo kar vabita na ples in zabavo,« meni Silvia, kar je tudi glavni namen nove pesmi. »Pesem je ustvarila najboljša avtorska ekipa, ki že vsa leta bedi nad nami, to sta Dušan Bačić in Bojan Dragojević. Skupaj smo dali vse od sebe in verjamemo, da bo nova pesem prava osvežitev tega poletja,« pa napoveduje Ana.

Učiteljice se bodo z novo pesmijo že tradicionalno predstavile na CMC festivalu v Vodicah. »Ta festival nam prinaša srečo. Vse pesmi, ki smo jih izvedle na festivalu, so postale uspešnice,« pa pravijo vse tri.