Priljubljeni igralec na začetku ni bil plačan v denarju, ampak v marihuani

Na začetku karierne poti ne moreš biti izbirčen in zahtevati preveč. Še toliko bolj, če nisi prepričan, kaj si v življenju sploh želiš početi. V prav takšni zagati je bil pred dobrega pol stoletja večkratni dobitnik emmyja John Larroquette, ko si je leta 1969 v manjšem letovišču v Koloradu služil vsakdanji kruh kot natakar in pretresal pomembna eksistencialna vprašanja.

»Nisem prav dobro vedel, kaj naj s svojim življenjem,« se je zvezdnik spomnil sebe kot 22-letnika, ko je usoda potrkala na vrata v podobi režiserja Tobeja Hooperja. Ta se je v istem mestu namreč mudil zaradi novega filmskega projekta in se mimogrede spoprijateljil z Larroquettom. To prijateljstvo pa je bilo tisto, ki je Johnu štiri leta kasneje odprlo vrata v svet filma, čeprav vsaj tisto prvo plačilo skoraj ni bilo omembe vredno. Namesto denarja je namreč dobil nekaj marihuane.

Humoristična situacijska serija Night court mu je prinesla štiri zaporedne emmyje.

Bilo je leta 1973, ko se je preselil v Los Angeles, da bi poskušal zagnati igralsko kariero. »Tobe je slišal, da sem prišel v mesto. Vprašal me je, ali imam urico časa, da bi za film, ki ga je ravno posnel, prebral krajše spremno besedilo. Strinjal sem se. Šlo je za uslugo prijatelju,« se svojega filmskega prvenca, ki pa mu je dal le glas, spominja Larroquette. »Šel sem v snemalni studio in posnel svoje. Tobe mi je ob odhodu dal malce marihuane, jaz pa sem ga potrepljal po ramenu in mu zaželel srečo.« Zdelo se je namreč, da jo bo potreboval, saj se je podpisal pod nizkoproračunski slasher Teksaški pokol z motorko, od katerega nihče ni pričakoval kaj dosti.

Toda krvava srhljivka, posneta z za hollywoodske standarde že mizernim proračunom 80 tisočakov, se je izkazala za velikanski hit. V kinoblagajne je prinesla astronomskih 30 milijonov in postavila temelje dobičkonosni franšizi z več nadaljevanji, predzgodbami in spin-offi. Še več, o njej se danes govori kot o eni najvplivnejših grozljivk vseh časov, ki je tudi uvedla nekatere elemente, ki so danes značilni in nujni v podžanru slasherjev.

Larroquette je v svet filma torej zakorakal z ikonsko krvavo grozljivko, ki ji je glas nato posodil tudi v nadaljevanjih. Še več in bolje, za svoje glasovno delo je nato dobil tudi honorar! »V 70. letih si nekaj naredil zastonj, kot uslugo prijatelju, a ti je to nato prineslo nekaj denarja v 90. letih. Poleg tega je to nedvomno nekaj, kar se je obdržalo v mojem življenjepisu.«

Originalni Teksaški pokol z motorko je bil zaradi pretiranega in nazornega nasilja prepovedan v več državah.

A čeprav je s tem filmom postal delček zgodovine, zvezdnik priznava, da kljub uspehu franšize in svojemu sodelovanju nikoli ni videl nobenega izmed filmov, v katerih za seboj pušča krvavo sled človeških udov morilec z motorno žago in usnjeno masko prek obraza, Leatherface. »Nisem ravno ljubitelj grozljivk.«