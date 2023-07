Pridih brezčasnosti

Slavno ljubezensko zgodbo o samosvojem dekletu iz provincialnega mesta, in Zveri, arogantnem princu, ki je za kazen spremenjen v pošast ter prisiljen, da se nauči ljubiti in biti ljubljen, je v Križankah v obliki muzikala oživilo zagrebško mestno gledališče Komedija v sodelovanju z Disneyjem ter podjetjem Music Theatre International.

Kultni muzikal je bil izveden v hrvaškem jeziku s slovenskimi in angleškimi podnapisi.

Prvi Disneyjev animirani film, katerega broadwayski potencial so opazili kritiki kmalu po izidu, je zdaj zaživel v režiji in koreografiji Lea Mujića ter pod glasbenim vodstvom Krešimirja Batinića in Davorja Kelića. Igriva, dinamična in duhovita interpretacija Disneyjeve klasike je zagotovo spektakel, ki ga noben ljubitelj odrskih glasbenih del ne sme zamuditi. Kljub temu da je obiskovalcem Festivala Ljubljana v Križankah prvi večer popestrila nevihta, zaradi katere so morali prekiniti muzikal, so lahko v romantično-fantazijski klasiki uživali v celoti že naslednji dan.

Ena izmed Disneyjevih muzikaličnih lepotic je presenetila tudi direktorja Festivala Ljubljana Darka Brleka.

Gašper Oblak, član skupine Muzikalci, je znan obraz z odrskih desk.