Prešmentane citre zapeljale Velenje (FOTO)

Na Starem trgu in Velenjskem gradu je od 22. do 24. avgusta potekal že 35. citrarski festival Prešmentane citre, ki ga je še kot prvi kulturnik KC Ivan Napotnik Velenje vpeljal Marjan Marinšek, dolga leta nato glavni organizator in tudi vsebinski soustvarjalec dogodka. Pozneje je tradicionalno citranje prevzel Festival Velenje, po Marinškovi smrti pred 12 leti pa je veliko energije v dogodek vlagal predvsem citrarski pedagog GŠ Velenje prof. Peter Napret, takrat predsednik, zdaj pa podpredsednik Citrarskega društva Slovenije.

Citrarski pedagog Napret je tudi vrhunski violinist. FOTO: Jože Miklavc

Primat prireditve s tako dolgim stažem je bil desetletja eden najpomembnejših v Evropi, vsekakor pa v Sloveniji. Zasluge gredo predvsem vodstvu in strokovnim sodelavcem Festivala Velenje, trenutno Matjažu Šaleju. Na tokratni, tri večere trajajoči prireditvi so nastopili Banda citrarska pod vodstvom Petra Napreta, zastopnici mlajše generacije drugega večera Maša Strmec in Eva Avberšek, tretji večer v Starem trgu pa je s citrarsko glasbo navduševala vsestranska glasbenica iz Avstrije Magdalena Pedarnig. Da Velenje še vedno ostaja eno najpomembnejših citrarskih središč pri nas, sta zaslužni Glasbena šola Velenje in nekdanja Marinškova skupina pri U3ŽO Velenje Marjanke z mentorico Ireno Tepej.

Maša Strmec in Eva Avberšek spadata med največje citrarske upe.

Zadnja leta modernejši

Banda citrarska (ime so si nadeli, ko je Napret tako karajoče zmerjal tiste, ki so na vaje zamujali ali jih sploh ni bilo) deluje od oktobra 2014. Sodelujejo citrarke in citrarja Ema Jeram, Klavdija Gregorin Štiftar, Eva Poglajen, Janja Petrič, Manca Juvan, Gašper Pelko in umetniški vodja Peter Napret, vokalno pa jih spremlja odlični tenorist Klemen Torkar. Napret prispeva tudi večino glasbenih priredb za skupino. Lotevajo se raznovrstne glasbe; od zanimivih priredb ljudske, filmske in sakralne glasbe do večnih citrarskih melodij ter nepozabnih klasičnih velikanov. Stalni gost njihovih koncertov je priljubljeni Torkar, ki uspešno gradi pevsko kariero v operah in muzikalih. Na koncertu so se sprehodili od sakralne glasbe in najlepših klasičnih melodij do večnih citrarskih uspešnic, slovenske popevke in slovenske ljudske pesmi. Za obzidjem najlepše ohranjenega slovenskega, Velenjskega gradu je bila to prava poslastica tridelnega festivala, ki je v zadnjih letih precej spremenil nekdanji slog v preprostejšo, modernejšo izvedbo.

V duetu sta zaigrali Maša Strmec in Eva Avberšek. FOTO: Jože Miklavc

Citranje se vztrajno razvija

Sredin večerni koncert mladih domačih citrark, ki jima je mentor Napret, je zaradi nevihtnega popoldneva zamenjal lokacijo in se zatekel v miren ambient čudovite galerije z razstavljenimi deli umetnice Carol Muthiga-Oyekunle. Dijakinja Maša Strmec in učenka Eva Avberšek spadata med največje citrarske upe na Glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje ta čas. Maša, srednješolka iz Prebolda, je končala drugi letnik vzporednega izobraževanja citer na velenjski glasbeni šoli pri prof. Napretu. Eva je uspešna citrarka iz glasbene družine in že sedem let igra pri učitelju in mentorju Napretu. Obe sta poželi bučen in dolg aplavz.

Odzvanjalo je tudi po Starem trgu.

Če potegnemo črto, so Prešmentane citre tako dragocen projekt, da se preprosto mora ohranjati. Veseli smo lahko, da je jedro citranja med Kamnikom in Domžalami ter v Šaleški dolini tako povezano, da vpliva na izobraževanje kadrov po vsej Sloveniji. K temu gotovo pripomorejo vrhunski glasbeniki in navdušenci, ki prenašajo dragoceno izročilo po Marinšku iz roda v rod.