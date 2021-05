Pred 20 leti izdelal prvo harmoniko

Takoj ko je Robi izkazal zanimanje in veselje do tega inštrumenta, so mu starši poiskali primernega učitelja, da ga je usmeril na glasbeno pot.

Pred dvema desetletjema jeiz Vidma pri Ptuju začel podjetniško pot z izdelovanjem harmonik znamke Butolen, katerih visoko kakovost cenijo tudi v tujini. V letošnjem, zanj jubilejnem letu, bo izdelal kar štiri nove modele. Enega bo poimenoval Pustotnik, po prav tako znanem harmonikarju, ki na njegove harmonike igra že od leta 2009, v Sloveniji jih tudi zastopa. »Ker imava s Tomažem odličen in pošten poslovni odnos, sem se odločil, da en model poimenujem po njem. V zahvalo za njegovo delo,« nam pove Robi Butolen, ki se je s harmoniko prvič srečal že v zgodnjih otroških letih. Bila je pri hiši, nanjo je igral njegov oče. In takoj, ko je tudi fant izkazal zanimanje in veselje do tega inštrumenta, so mu starši poiskali primernega učitelja, da ga je usmeril na glasbeno pot. Že zgodaj je začel nastopati na šolskih proslavah in drugih dogodkih pa tudi na domačih zabavah, s trinajstimi leti pa postal del Folklorne skupine Lancova vas, s katero je videl nekaj sveta. »Kmalu zatem je nastal moj prvi ansambel Navihanci, s katerim smo igrali pretežno na porokah in obletnicah. A vsaka pot se enkrat konča, in ko smo se razšli, sem dobil veliko ponudb od drugih glasbenikov in igral v več ansamblih. Že pri 17 letih pa sem dobil navdih, da bi izdelal svojo harmoniko. Takrat sem srečal, ki mi je razložil, kako se izdela, in mi svetoval pri izdelavi prve,« nam razkrije Robi, ki se je lotil izdelave vseh lesenih delov in jih polakiral, nato je izdelal meh in mehaniko ter tako pripravil inštrument na uglaševanje. »Prvo je uglasil mojsterin zame, ki sem bil še dijak, je bil to res poseben dogodek, ki ga ne bom nikoli pozabil,« se spominja Robert Butolen, ki je pred 20 leti uradno stopil na podjetniško pot.A začetki niso bili lahki, saj še ni bilo svetovnega spleta, na katerem bi našel in naročil vse. Nasprotno, treba je bilo sesti v avto in se odpeljati v Italijo, kjer se je sestal z bodočimi dobavitelji, ki so mu dostavljali prave in kakovostne materiale, od njih pa je pridobil še veliko dodatnega znanja. »Prav tako ni bilo spletnih oglasov in prodaje, najboljša reklama je bila zato tista, ki je šla od ust do ust,« pravi Robi, ki je leta 2004 ustanovil tudi glasbeno skupino Bič Boys, ki je bila na sceni osem let. Z njimi je posnel dva albuma, nastopali pa so tako doma kot v tujini, predvsem v Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem. Hkrati je promoviral svoje inštrumente znamke Butolen. »Leta 2005 sem srečal Tomaža Pustotnika, ki je za prepoznavo harmonik naredil res veliko. Odlično sodelujeva še danes. Naše harmonike zastopa na slovenskem trgu in od leta 2009 nanje tudi igra,« pripoveduje Robi, ki je vesel, da je našel tako zanesljivega prijatelja in poslovnega partnerja.Danes njegovo znamko zelo dobro poznajo tako v Nemčiji, kjer imajo generalnega zastopnika, kot v Avstriji in Švici. A pred petimi leti, julija 2016, je Butolna doletela velika smola, saj mu je požar povsem uničil delavnico v lesenem gospodarskem objektu. Ognjeni zublji so uničili veliko glasilk in lesenih delov, ki so bili namenjeni nemškim podjetjem. Žal so zgorele tudi številne še nedokončane harmonike. Med njimi tista z leseno mehaniko, kakršno si je zaželel danes že pokojni ljudski godec. »Dolgo me je nagovarjal, da bi mu izdelal takšno, s kakršno jeposnel ploščo Glas harmonike. In žal je zgorela tudi ta. Čeprav so gasilci rešili, kar se je dalo, je bila škoda ogromna. A ne bom pozabil nesebične pomoči, ki so mi jo ponudili mnogi. Tako župan Podlehnika kot številni poslovni partnerji iz tujine, tako da lahko rečem, da sem se kmalu postavil na noge,« se spominja Butolen, ki še vedno je in ostaja v prvi vrsti glasbenik, a ne obvlada zgolj harmonike, igra še bobne, kitaro in klaviature. Zelo ga tudi veseli, da so mladi, še preden nas je prizadela epidemija koronavirusa, radi zavili na veselico in zaplesali ob domačih vižah. Zato upa, da se bo to nehvaležno obdobje, ki ga preživljamo zaradi virusa, kmalu končalo in se bodo začeli odvijati tudi glasbeni dogodki.