Prav posebno lager pivo nastalo s Siddharto

Pred dnevi je luč sveta ugledalo prav posebno pivo, ki sta ga s skupnimi močmi izdelala pivovarna Bevog, s sedežem v Potrni, in ena najuspešnejših glasbenih zasedb pri nas – Siddharta.

S skupnimi močmi je nastalo lager pivo, ki so mu nadeli ime Ledena. V Bevogu poudarjajo, da poleg piva obožujejo tudi glasbo, in v preteklosti so že sodelovali z mnogo glasbeniki, glasbenimi festivali, klubi in prireditvami. Tokrat pa so jih poklicali velikani rocka – skupina Siddharta! In z velikim ponosom, častjo in odgovornostjo so se v Bevogu lotili sodelovanja z največjo slovensko glasbeno skupino. »Člani Siddharte so ljubitelji piva in tako so se skupaj podali na misijo kreiranja piva, ki bo njim in njihovim oboževalcem pisano na kožo. In skupaj smo ustvarili pločevinko čistega rock'n'rolla,« pravijo ustvarjalci novega piva.

Ledena je osvežujoče, resnično rockersko pivo.

Izjemen lager

Ob tem v Bevogu, katerega direktor in lastnik Vasja Golar, prav tako glasbenik, dodajajo: »Ko se združijo ustvarjalne glave, zagotovo nastane nekaj odličnega. Siddharta je obiskala našo pivovarno, kjer smo skupaj pokusili več piv, jih pokomentirali in na koncu ustvarili recept za izjemen lager. Uporabili smo izključno slovenski hmelj, legendarno auroro in moderni styrian dragon. Za sladno osnovo smo izbrali svetel slad, iz majhne, izjemno kakovostne sladarne v Nemčiji. Naši pivovarji so recept neutrudno pilili in preizkušali razne kombinacije in odtenke, dokler nismo bili s pivom popolnoma zadovoljni. Rezultat je svetlo zlato rumeno pivo s čudovito belo peno. Vonj in okus naše čute osredotočita na izjemno osvežujoče pivo z zelo lepo vkomponirano subtilno sadno noto, ki ga mladostno poživi in ne prevlada. Ledena je prav to, kar smo hoteli, resnično rockersko pivo, ki zelo lepo steče po grlu in nas z umirjenimi 4,5 % alkohola ohladi na še tako razgretem koncertu.«

Tudi v Siddharti so zelo veseli sodelovanja z Bevogom. »Naše partnerstvo s Pivovarno Bevog je obrodilo prvi sad. Ledena je prava pločevinka čistega rock'n'rolla. Na zdravje!« poudarjajo pri Siddharti.