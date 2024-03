Nepričakovano! Priljubljena slovenska skupina se je poslovila od pevca

Kot je običaj, da vsaka pomlad prinese novo življenje in sveže začetke, tako je tudi v skupini Poskočni muzikanti prišel čas za nov zagon.

»Z velikim veseljem in navdušenjem sporočamo, da se naša glasbena družina širi. Po nekaj čudovitih letih skupnega ustvarjanja in nepozabnih trenutkov smo se v začetku leta razšli s pevcem in klarinetistom Dejanom Golobom. Dejanu smo iz srca hvaležni za vso pomoč, predanost in doprinos. Skupaj smo preživeli čudovito obdobje, ki se ga bomo z veseljem spominjali. Spremembe pa kot rečeno prinašajo veliko veselja. Toplo pozdravljamo izkušena in glasbeno izjemno podkovana člana, ki se pridružujeta naši glasbeni poti – Nicka Domesa in Dejana Korenaka. Z njunim prihodom smo osvežili in pomladili našo zasedbo, kar prinaša veliko sveže energije in delovnega elana,« so sporočili mladi glasbeniki, ki dodajajo, da bodo z razširjeno ekipo na odru še bolj kakovostni in poskočni.

»V ospredje vedno postavljamo vrednote, kot so delo, prijateljstvo in spoštovanje. To so temelji, na katerih gradimo glasbo in odnose, tako v skupini kot s svojimi oboževalci. Z novima članoma že pripravljamo nove pesmi in komaj čakamo, da jih to pomlad delimo z vami,« so še sporočili oboževalcem.