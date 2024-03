Poklon legendi diska in klasičnemu dirigentu

Američan Nile Rodgers, avtor disko megauspešnic Le Freak in Good Times, ter finski dirigent in skladatelj Esa-Pekka Salonen sta prejemnika letošnje prestižne švedske glasbene nagrade polar. Nagrajenca bosta priznanje, ki vključuje tudi denarno nagrado v višini milijon švedskih kron (približno 89.300 evrov), prejela 21. maja na slovesnosti v Stockholmu, ki se je bodo udeležili tudi člani švedske kraljevske družine.

Poklon Hitmakerju

Zdaj 71-letni Nile Rodgers in Bernard Edwards, ki sta sestavljala skupino Chic, sta leta 1978 napisala pesem Le Freak. Ta govori o tem, da jima leta 1977 niso dovolili vstopiti na novoletno zabavo v sloviti newyorški diskoteki Club 54, čeprav sta imela posebno povabilo legendarne pevke in manekenke Grace Jones. Pesem je postala najbolje prodajani singel v zgodovini glasbene založbe Atlantic Records.

Disko uspešnica Le Freak je bila najbolje prodajani singel založbe Atlantic Records.

Rodgers je v preteklosti kot producent sodeloval z nekaterimi največjimi zvezdami v glasbeni industriji, kot so Sister Sledge (We Are Family), Diana Ross (Upside Down), David Bowie (Let's Dance), Madonna (Like A Virgin) in Daft Punk (Get Lucky). Kot avtor, glasbenik in producent je soustvarjal glasbo, ki se je prodala na 500 milijonih albumov in 75 milijonih singlov po vsem svetu, v omari pa ima tudi več grammyjev. Zaradi njegove plodovitosti in občutka za ustvarjanje uspešnic se ga je prijel vzdevek The Hitmaker. Po oceni žirije, ki podeljuje polarje, so njegove pesmi ustvarjene »tako dobro, da nas bodo vse preživele«.

Inovator klasične glasbe

Esa-Pekko Salonena, ki je med drugim tudi glasbeni direktor simfoničnega orkestra San Francisca in častni dirigent filharmonikov iz Los Angelesa in Londona, pa je žirija označila za inovatorja pri komponiranju in dirigiranju klasične glasbe. Njegove skladbe segajo od obsežnih del za orkester do virtuoznih del za solistične instrumentaliste in komorne zasedbe ter filmskih partitur.

Finski dirigent in skladatelj Esa-Pekka Salonen in ameriški avtor uspešnic Nile Rodgers FOTO: Chris Delmas in Michael Tran/AFP

Švedsko glasbeno nagrado polar, ki jo pogosto označujejo kot Nobelovo nagrado v glasbi, je leta 1989 ustanovil zdaj že pokojni menedžer svetovno slavne švedske pop skupine ABBA Stig Anderson. Vsako leto izberejo dva ali tri nagrajence. Lani so nagrado polar prejeli beninska pevka Angelique Kidjo, ustanovitelj britanske glasbene založbe Island Records Chris Blackwell in estonski skladatelj Arvo Pärt. V preteklosti so nagrado med drugimi prejeli Iggy Pop, Paul McCartney, Grandmaster Flash, Metallica, Afganistanski narodni glasbeni inštitut, Sting, Bob Dylan, Ravi Shankar in Dizzy Gillespie.