Pojejo v 14 jezikih

Več kot 1500 koncertov in nastopov po vsej Evropi in večtedenske pevske turneje po Avstraliji, ZDA, Argentini in Braziliji, Kanadi in Ukrajini. To so izjemni dosežki Okteta Suha, ki je dolgoletno glasbeno pot podkrepil z ducatom lastnih zgoščenk in tonskih nosilcev.

Skupina je bila često gostja radijskih in televizijskih oddaj doma in po svetu, kamor so koroški pevci z veseljem in zanosom ponesli koroško pesem. Peli so za državne predsednike in deželne glavarje, škofe in kardinale, vrhunske umetnike in odlične podjetnike. A najlepše je, pravijo, peti za preprosto občinstvo, za ljudi, ki ljubijo ubrano petje in domače pesmi. Repertoar skupine šteje več kot 300 skladb v kar 14 jezikih. Več kot 80 jih je bilo napisanih ali prirejenih prav za Oktet Suha, ki prisega na pestrost glasbenih zvrsti. Pojejo različne pesmi, od umetnih, duhovnih in ritmičnih.

1500 koncertov je za njimi.

Kam še, kam? Wohin denn noch? je knjiga, ki jo je ob jubileju napisal ustanovni član okteta Pepej Krop, štiri desetletja prvi tenor. Priložili so ji zgoščenko. »Pripovedovanja in slike so bogata bera rajže okteta, ki potuje od nastopa do nastopa, cilj pa naj bi bil še v daljni prihodnosti,« je Pepej zapisal knjigi na pot. Knjiga je dvojezična, ima 160 strani in skupno z zgoščenko stane 25 evrov.