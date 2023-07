Poglejte, koga je srečal Denis Novato

»Na letošnji turneji saksofonista Jamesa Thompsona, s katerim se že dolgo poznava, sem bil povabljen v zakulisje, kjer so se pred koncertom zbrali še številni drugi glasbeniki. Med njimi so bili člani skupine glasbenika Adelma Fornaciarija, bolj znanega kot Zucchero,« nam je razkril zamejski Slovenec Denis Novato. Zucchero je poleg Erosa Ramazzottija in Jovanottija eden redkih italijanskih glasbenikov, ki so tudi mednarodno prepoznavni. »Priznati moram, da so fantje zelo preprosti. Po mojem so celo malo preveč preprosti, v primerjavi z nekaterimi manj pomembnimi glasbeniki. Pravzaprav je večkrat tako. Sicer pa smo skupaj poslušali tudi posnetke moje skupine Italkryner, ki izvaja tudi njihove priredbe, in moram priznati, da so bili zelo navdušeni,« nam je o sladkem srečanju še zaupal Denis Novato, ki ga je nedavno v svojo predsedniško palačo povabila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, poleg tako je edini Slovenec, ki je pred dvema letoma papežu Frančišku podaril unikatno slovensko leseno harmoniko, ki jo je posebej zanj izdelal Robert Butolen.