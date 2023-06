Poglejte, kako so se Križanke znova prelevile v grški otok (FOTO)

Osmo obletnici premiere muzikala so se Križanke znova prelevile v grški otok, na katerem se odvija romantična komedija o nasprotujočih si prizadevanjih in sanjah enega dekleta iz 70. in drugega iz 90. let. Za slovensko različico projekta, ki si ga je zamislila britanska producentka Judy Craymer in ga v tesnem sodelovanju z avtorjema skladb Bennyjem Anderssonom in Björnom Ulvaeusom prvič izvedla leta 1999 na londonskem West Endu, je zaslužen predvsem producent, sicer naš bivši smučarski as Jure Franko, ki je leta 1984 na olimpijskih igrah v Sarajevu prismučal srebrno medaljo v veleslalomu. Muzikal je pred osmimi leti režijsko na oder postavil Jug Radivojević, za prevod in priredbo pesmi 23 skladb iz angleškega jezika v slovenščino je poskrbel Tomaž Domicelj, prevod besedila Živa Čebulj, za glasbeno vodstvo pa Patrik Greblo. Zasedba, ki so jo sestavljali Simona Vodopivec Franko, Alenka Godec, Damjana Golavšek, Gojmir Lešnjak - Gojc, Uroš Smolej, Marjan Bunič, Lea Bartha Pesek in Matjaž Kumelj, je gledalcem pričarala izjemno doživetje v polnih Križankah in marsikoga ponesla tudi v čas, ko je skupina Abba pred skoraj pol stoletja s pesmijo Waterloo zmagala na Evroviziji.

Alenka Godec je zaigrala vlogo, v kateri se je odlično odrezala tudi Meryl Streep.

Nasmejana Damjana Golavšek ob prihodu na oder

Pevka Lea Bartha Pesek je odlično odigrala Sophie, nekdanji mister Slovenije Matjaž Kumelj pa je prevzel vlogo njenega zaročenca.