Podoživeli smo festival pod Pohorjem

Gašper Kušar (s kitaro) je napisal najboljšo melodijo za pesem Hej ljubi in jo s svojimi Žurerji tudi zaigral. FOTO: arhiv ansambla

Ansambel Jarica je z oboževalci slavil zmago s čutnim valčkom Dedov strah. FOTO: arhiv ansambla

Prireditev se je začela s pesmijo Tu smo doma, ki sta jo ustvarila Tine Lesjak in Dušan Ravnjak.

100

viž je v zakladnici zapustil pohorski godec Tine Lesjak.

Žal je bilo minulo koronsko leto s festivali skopo, saj so organizatorji pod streho spravili le dva. Poleg ptujskega, ki so ga na Televiziji Slovenija predvajali v dveh delih v začetku leta, smo minula dva petka v dveh delih lahko videli tudi posnetek festivala pod Pohorjem, konkretno v Oplotnici, kjer je bil doma tudi pokojniPohorski godec je v zakladnici zapustil več sto viž, ki jih je pisal tudi za številne druge glasbenike in ansamble, veliko jih je bilo nagrajenih tudi na festivalih. Zato ni čudno, da so se lani v Lesjakovi domači Oplotnici poklonili svojemu godcu s postavitvijo spomenika v parku, kjer zdaj Tine še naprej igra na svojo harmoniko, obenem pa tudi na festivalu, saj sta bila osrednja gosta Ansambel Vrt, ki ga je ustvaril prav Tine Lesjak in v katerem igra in poje njegov sin, pa Bratje iz Oplotnice, katerega vodja je bil Tine.Za oba je ustvaril tudi vse viže. In za Modrijane, Ansambel Pogum, Pajdaše, Spev, Nemir, Zreška pomlad, Bitence, Napev, Boštjana Konečnika, trio Pogladič, Opoj, Slovenske zvoke, Klateže, Murne, Vesele Štajerke in številne druge, ki so mu še danes hvaležni za številne dobronamerne napotke. Tine namreč ni le napisal pesmi in je podelil, ampak se je vsaki posebej posvetil in s svojim znanjem pripomogel, da je bila izvedena popolno. Na ta način je prispeval k boljši prepoznavnosti slovenske narodno-zabavne glasbe na splošno.In tudi festival pod Pohorjem se je začel z vižo Tu smo doma, ki sta jo ustvarila Tine Lesjak in, zapeli in zaigrali pa so jo Bratje iz Oplotnice, Ansambel Vrt ter Oplotničani, vsi tisti, ki so bili dolga leta Tinetovi sopotniki. Ta pesem je že postala uradna himna Oplotnice.Na začetku se je s tremi skladbami najprej predstavil predlanski zmagovalni Ansambel Gregorja Kobala, sledil je tekmovalni del, v katerem so se predstavili Ansambel Gašperja Kavška, Srčni muzikanti, Valovi, Peklenski muzikanti, Žurerji, Jarica, Petovia kvintet, Ansambel Roka Kastelca in Ansambel Eks.Vsak je odigral dve skladbi, eno tekmovalno in eno iz zakladnice. Strokovno žirijo je med naštetimi najbolj prepričal Petovia kvintet, ki je postal absolutni zmagovalec festivala pod Pohorjem in prejel unikatno plaketo Bratov iz Oplotnice, ki jo je oblikoval, brate na njej pa upodobil. Seveda niso manjkale niti kamnite harmonike, ki jih je izdelalin so jih nagrajencem podelili s plaketami. Prav tako so člani Petovia kvinteta prejeli nagrado za najboljši aranžma za pesem Polka za Tjaža, avtorjevinMimogrede, Šolinčeva je v besedilu popisala resnično veselje, ki ga je občutil harmonikar Petovia kvintetaob rojstvu sina, ki je na svet privekal tri mesece pred festivalom, 4. junija lani; zato je bilo veselje ob prejeti nagradi še večje. Nagrado občinstva so si priigrali člani Ansambla Jarica s čutnim valčkom z naslovom Dedov strah, avtorjevinZa najboljše besedilo pesmi Zaljubljen sem v pesem, ki jo je izvedel Ansambel Gašperja Kavška, je nagrado prejel odličen tekstopisec, nagrado za najboljšo melodijo skladbe Hej ljubi pa, sicer član Ansambla Žurerji, ki je to skladbo tudi izvedel.