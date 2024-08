Pod Pohorjem slavili trije ansambli (FOTO)

Na grajskem dvorišču v Oplotnici je potekal osmi festival pod Pohorjem, ki so ga začele Vesele Štajerke s pesmijo Tu smo doma, skladbo je ustvaril pokojni domačin Tine Lesjak, besedilo je dodal Dušan Ravnjak, Veselim Štajerkam pa so se na odru pridružili mladi pevec Anže Evgen Brence ter trobentači Društva godbenikov Zreče. Nato se je začel festival, na katerem so se v tekmovalnem delu zvrstili ansambli Občutek, Fenomeni, Guštni muzikanti, Ansambel Gašperja Mirnika in Ansambel Vetrnjaki. Vsi so se predstavili s po dvema skladbama, eno lastno in eno iz zakladnice.

Nagrado strokovne komisije – plaketo Tineta Lesjaka, ki je unikat in ima v glasbenem prostoru poseben pomen – so prejeli Guštni muzikanti. Fantje prihajajo z Dobrne, člani pa so harmonikar Niko Armič, kitarist Jan Rat, basist Leon Kovše, pevski duet pa tvorita Tjaša Kelc in Nik Stopinšek. V Oplotnici so se predstavili z Miheličevo skladbo Pesem za mamo ter lastno Iste ptice skup letijo, s katero so prepričali strokovno komisijo. Avtorja te sta Martin Juhart in Vera Šolinc, ki je za besedilo prejela tretjo nagrado. Šolinčeva je prejela tudi drugo nagrado za besedilo in nagrado za najboljšo melodijo za valček Kdo me bo peljal pred oltar, ki jo je izvedel Ansambel Gašperja Mirnika.

Ansambel Gašperja Mirnika je prejel nagrado občinstva – plaketo Bratov iz Oplotnice ter nagrado za najboljšo melodijo in besedilo.

Predstavili so se s po dvema skladbama, eno lastno in eno iz zakladnice.

Slednji so za valček prejeli nagrado občinstva – plaketo Bratov iz Oplotnice. Gre za mlad ansambel, vsi so še najstniki, v katerem so okoli harmonikarja Gašperja Mirnika zbrani še kitarist Franci Mlakar, basist in baritonist Matic Pungartnik ter pevka Tia Ruby Prah, ki igra tudi flavto. Pred dobrim mesecem so postali absolutni zmagovalci festivala v Števerjanu, v Oplotnico pa so v petek prispeli direktno z odra v Begunjah, kjer so nastopili kot prvi v letošnjem spremljevalnem programu festivala Avsenik s pesmijo Zaljubljena ptičica, ki je postala najbolj sveža pesem poletja po izboru poslušalcev Radia Veseljak.

Strokovna komisija je v Oplotnici podelila še prvo nagrado za najboljše besedilo. Prejel jo je Anže Špegel, avtor besedila in melodije pesmi Pod tvojim srcem (aranžiral jo je Luka Krof), tudi sam član ansambla Fenomeni, v katerem igra ritem in električno kitaro, harmonikar je Dejan Pečnik, pevec in bobnar je Žan Krajnc, bas kitarist pa Matic Levanič. Vsi tudi pojejo.

Fenomeni so se razveselili nagrade za najboljše besedilo, ki ga je ustvaril njihov kitarist Anže Špegel (tretji z leve).

V revijalnem delu smo prisluhnili Ansamblu Brloga, lanskim zmagovalcem po mnenju strokovne komisije, ter zmagovalcem po mnenju občinstva Mladim asom. Po 30-letni glasbeni poti so obiskovalce popeljale Vesele Štajerke, ki so orale ledino kot prvi dekliški ansambel pri nas. Festival je povezovala Katja Krajnc, organiziral pa ga je KD Festival Oplotnica s podpredsednikom Francijem Ribičem na čelu.