Po velikem hitu so se ponovno zbrali in posneli novo skladbo (VIDEO)

Ko so pred osmimi leti Manca Špik in Kvatropirci na festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu predstavili skladbo Pesem, se niso nadejali, da bo tako hitro skoraj ponarodela in postala brezčasna. Zato je bilo le vprašanje, kdaj se bodo njihove poti znova prepletle. In zdaj so se.

Zbrali so se v studiu in posneli skladbo ter jo že poslali na radijske postaje. Gre za duet z naslovom Če verjameš v ljudi, za katerega je glasbo napisala Manca, besedilo je delo priznanega tekstopisca in glasbenika Roka Lunačka, aranžma in produkcija pa sta bila v rokah Krešimirja Tomca, ki je s Samom Kališnikom poskrbel tudi za miks.

»Prav sporočilo, ki ga nosi skladba, smo dolgo iskali zase, zato smo se na Mančino povabilo k sodelovanju z veseljem odzvali,« so po snemanju dejali Kvatropirci.

»Živimo v svetu, ko so pristni odnosi redki. Vedno bolj so pomembni virtualni odnosi, telefoni, ritem življenja nas enostavno prehiteva, družbena omrežja postavljajo smernice in ustvarjajo navidezna tekmovanja med nami. Zato, ne ukvarjajmo se več s tem, kdo od nas je boljši, kdo ima več ... Pomagajmo si, bodimo iskreni in predvsem namenimo pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Včasih lahko samo z nasmehom nekomu polepšamo dan. Bodimo dobri ljudje in iščimo dobro tudi v drugih,« sporočajo kvatropirci Samo Kališnik, Matej Kocen, Albin Jordan in Tomaž Krt.

Manca je sprva skladbo napisala zase. FOTO: NEO VISUALS

»Naj pesem govori zase. Prisluhnite ji in razmislite, kdaj ste nazadnje odprli srce drugemu, lahko tudi mimoidočemu. Mogoče je prav danes čas za spremembo,« pa pravi Manca Špik in doda, da je skladbo napisala zase, a ji je bilo po poslušanju prvega demo posnetka takoj jasno, da kar kliče po duetu.

»Med mano in Kvatropirci je zelo posebna energija in težko jo je opisati z besedami. Jo je pa mogoče čutiti. Zdi se mi, da se naši vokali tako lepo zlijejo v celoto, zato menim, da nam je sodelovanje pisano na kožo,« sklene avtorica melodije, ki je s Kvatropirci posnela tudi videospot, in to kar na ljubljanskih strehah in ulicah.