Pevka se poslavlja od nastopanja, zdaj je čas za družino (Suzy)

Nedavno sta se svojega prvorojenca, sina Jakoba, razveselila dva naša glasbenika, Alja in Gregor Deželan, člana vsak svojega ansambla. Alja je pela v Ansamblu Tomaža Rota, od katerega se je z odhodom na porodniški dopust poslovila in se vanj ne bo vrnila, Gregor je član ansambla Kvinta.

»Občutki po rojstvu sinčka so neopisljivi. Res je tako, kot pravijo, da ko se ti rodi otrok, začneš na svet gledati čisto drugače. Po izkušnji poroda lahko rečem, da smo ženske res neverjetne, kaj vse zmoremo,« je za revijo Suzy dejala Alja Deželan, ki se je z možem Gregorjem Deželanom razveselila sina Jakoba.

»V našo družino je prinesel veliko srečo in svež veter. Za zdaj se nama ponoči še uspe naspati in upava, da bo to trajalo čim dlje. Že zdaj se veseliva vsakega trenutka, ki ga bova preživela z njim, ga spremljala ob prvih in vseh nadaljnjih korakih, verjameva, da bo zrasel v čudovitega fanta. Mogoče celo v glasbenika.Ali, sodeč bo močnih brcah v mamina rebra, nogometaša,« smeje se pove Alja, ki kar žari, odkar je postala mamica.

Alja je tudi vizažistka. FOTO: Osebni arhiv

Poslovila od ansambla

Hkrati se je odločila, da se poslovi od glasbenih odrov in Ansambla Tomaža Rota, v katerem je pela. »Nastopi ob vikendih, zlasti ob sobotah, so bili precej naporni, zato sem se odločila, da si zdaj vzamem čas za družinico.«

Alja in Gregor Deželan s sinčkom Jakobom. FOTO: Osebni arhiv

»Še gradnja hiške naju čaka. Petju se sicer nisem dokončno odpovedala, a za zdaj bom sobotna jutra in dopoldneve preživljala v kozmetičnem salonu, kjer opravljam delo vizažistke, kar je bila moja dolgoletna želja, ki se mi je končno izpolnila,« pove mamica, ki je, tik preden je šla rodit, diplomirala na fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu in postala diplomirana organizatorka.

Že nekaj let je zaposlena v tovarni zdravil Krka v Novem mestu.

Tudi on je glasbenik

Jakob je privekal na svet 11. novembra, na martinovo, štiri dni po tem, ko je rojstni dan praznoval njegov očka. Zato bi lahko rekli, da je prišel na svet kot darilo za njegov rojstni dan.

Gregor Deželan s harmoniko.FOTO: Osebni arhiv

»Malo sem upala, da bom rodila prav na njegov rojstni dan, a se ni fantku nikamor mudilo,« v smehu pove mamica. Gregor, magister inženir elektrotehnike, je v prostem času prav tako glasbenik, član ansambla Kvinta, kjer poje, igra harmoniko, sintesizer in kitaro.

In kje sta se spoznala? »Poznava se že zelo dolgo, še preden sva pristala vsak v svojem ansamblu, a je iskrica preskočila veliko pozneje,« razkrivata Dolenjca, 'Podgurca'. A zdaj je Alja svojega Gregorja zvabila pod Gorjance.

Glasba jo spremlja od malih nog

Že pred časom nam je zaupala še, da ima dva starejša brata, od katerih eden prav tako igra harmoniko, glasbene gene je podedovala po očetu Petru, znanem muzikantu, ki je imel v mladih letih svoj ansambel in je igral na veliko veselicah in porokah. Zato jo glasba, sploh narodnozabavna, spremlja od mladih nog.

Z vodjo ansambla, od katerega se je poslovila, Tomažem Rotom. FOTO: Osebni arhiv

Pri dvajsetih se je pridružila ansamblu Prava stvar, pozneje je bila pevka v Ansamblu Blaža Hutevca, zadnja štiri leta v Ansamblu Tomaža Rota. Od ansambla se ni poslovila le ona, odšel je tudi harmonikar Boštjan Šporar.

»Skupaj smo doživeli ogromno nepozabnih trenutkov, prevozili Slovenijo po dolgem in počez, se predvsem zabavali in imeli lepo,« je ob tem zapisal vodja ansambla Tomaž Rot, ki je že predstavil novo pevko in harmonikarja, tako da delo v ansamblu ne bo zastalo.