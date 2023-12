Prejšnji teden so iz RTV Slovenija na medijskem druženju v SNG Opera in balet Ljubljana sporočili, da nas bo na 68. tekmovanju za Pesem Evrovizije v Malmöju na Švedskem zastopala Raiven. Televizija Slovenija je akademsko izobraženo glasbenico izbrala na podlagi glasov mednarodne strokovne komisije. »Želim, da je nastop na Evroviziji odskočna deska za mojo nadaljnjo kariero. Ko sem novico delila s svojo mamo, mi je rekla, da je vedela, da bom, odkar sem bila stara pet let in sva skupaj gledali Evrovizijo, nekoč stala na tem največjem glasbenem odru,« se je spominjala Raiven, ko smo z njo pokl...