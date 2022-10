Pesem se je sestavila kot puzzle

Mirjana Zeljić Brnčič je akademska glasbenica pianistka, doma v Ljubljani in Splitu, ki je svoje moči združila z našo akademsko glasbenico ter zmagovalko Slovenske popevke Evo Hren. Mirjana je posnela svoj klavirski prvenec Za dušo, ki je namenjen širšemu krogu publike, saj so na njem tako znane klasične melodije kot klavirske priredbe slovenskih zimzelenih melodij, jazzovski standardi ter dalmatinska tradicionalna glasba.

Eva Hren, zmagovalka Slovenske popevke

S tega albuma se je Mirjana odločila posneti videospot za skladbo Barta Howarda Fly Me to the Moon v priredbi za klavir in glas. »Mirjana je moja prijateljica z velikim P že od večnosti in prvič sva se lotili nekaj skupaj posneti. Ona je vajena velikih dvoran, kjer solira, nas pevke pa tako ali tako poznate. Povsod moramo biti glavne, jasno! Zaradi tega nisva skladbe snemali skupaj, pač pa vsaka posebej, a pesem se je sestavila kot najčudovitejša sestavljanka,« je ob premieri skladbe povedala Eva.

K sodelovanju sta povabili še kreativnega ustvarjalca podob, akademskega slikarja in doktorja filozofije, prejemnika številnih nagrad za stripovsko umetnost Izarja Lunačka, ki je za to priložnost narisal svoje videnje Mirjanine in Evine izvedbe skladbe. In v videu, v katerem nastopa v glavni vlogi, prikazal, kako nastajajo njegove stripovske umetnine.