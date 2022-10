Pero Lovšin: pornografija je bila revolucija

Skupina Pankrti je nedvomno zapisana med legende slovenske glasbe. V 45 letih skupine se je zgodilo veliko, zato bodo svojo častitljivo obletnico 21. oktobra zaznamovali s koncertom v Hali Tivoli. Pero Lovšin je sicer znan kot frontman in najbolj prepoznaven član Pankrtov, a številni denimo ne vedo, da se je nekoč ukvarjal z novinarstvom. Še manj jih ve, da je bil tudi urednik revije za odrasle. »Zdaj bolj za hobi pišem kake reportaže. Predvsem o smučarskih središčih in otokih. Pa mi kar godi,« pravi o svojem novinarskem delu. Kot urednik takratne revije za odrasle je sprožal različne odzive.

V zgodovino so se zapisali kot fenomen, ki še zdaj spremlja tako mlado kot starejšo generacijo.

»Erotika in pornografija sta bili včasih kar malce revolucionarni, predvsem za visoko moralno socialistično družbo. Zdaj se zdi, da je večina pornografije skupaj z vsemi temi neštetimi obupno nasilnimi filmi in serijami samo še v službi umazanega kapitala, ki bi zaradi transa takoj pokopal humanizem,« pravi. Čeprav so bili slavni tudi zunaj naših meja in meja nekdanje skupne države, pa najljubšega spomina na tiste čase nima.

»Ne vem, zakaj bi delal lestvico spominov, pesmi, velikih ljubezni in podobno. Živi danes in tukaj – to je gotovo nekaj najbolj pomembnega, kar nas je naučil punk. Se pa seveda včasih moraš vrniti v spominih, že ko delaš kakšne kompilacije ali kaj podobnega. V tem smislu se mi zdi videospot za pesem Zadnja ljubezenska pesem, ki spremlja našo turnejo leta 2007, nekaj boljšega, kar smo naredili. In posnetek pesmi Adijo Ljubljana, ki je nastal pred petimi leti v Stožicah, me vedno malo zadene. Konec koncev gre za moj najbolj osebni komad, ko ne vidim na odru več samo Pankrtov, ampak tudi prijatelje, družino, čas, ki se ne bo nikoli več vrnil,« pravi legenda slovenskega punka. Politika ga ni nikoli zanimala. Pankrti so sicer zasloveli prav zaradi nje oziroma svojih stališč do nje, a je pri tem tudi ostalo.

»Ne samo politika, še navadnih sestankov v službah nisem nikoli prenesel. Nalaganja in teh stvari. Pa ne, da me ne bi zanimalo skupno dobro. Sem zaveden volivec. Samo mislim, da se v življenju na splošno in še zlasti v politiki preveč govori in premalo posluša,« pravi. S skladbami še vedno veliko povedo, saj so še vedno ne le zanimive, ampak tudi aktualne, kar je med drugim soditi po tem, kako jih sprejemajo tudi mlajše generacije poslušalcev.