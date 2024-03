Oživili zgodbo kultnega Vrana

Kultni temačni superjunaški film Vran bo tri desetletja po premieri dobil remake. Toda Alex Proyas, ki je režiral izvirnik z Brandonom Leejem v glavni vlogi, je razkril, da ni ravno oboževalec prihajajočega filma. »Resnično ne uživam v negativnih odzivih na delo katerega koli filmarja. In prepričan sem, da sta igralska zasedba in snemalna ekipa res imeli le dobre namene, tako kot jih imamo vsi, ki snemamo filme,« je zapisal na facebooku.

Alex Proyas ni ravno navdušen nad remakom Vrana. FOTO: Sachyn Mital/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

»Zato me še toliko bolj boli, če moram govoriti o tej temi, a mislim, da je odziv oboževalcev izvirnika dovolj pomenljiv. Vran ni samo film. Brandon Lee je umrl med snemanjem, film pa smo končali v spomin na njegovo briljantnost in tragično izgubo. To je njegova zapuščina in takšna bi morala tudi ostati,« je zapisal režiser originalnega Vrana iz leta 1994. Proyas je v svoj zapis vključil tudi povezavo do članka, ki poroča, da si je napovednik novega Vrana na youtubu prislužil številne nevšečke.

Napovednik je na družbenih omrežjih sprožil plaz kritik.

Tragični junak

Brandon Lee, sin ikoničnega mojstra borilnih veščin in igralca Brucea Leeja, je umrl leta 1993 med snemanjem Vrana, ko ga je njegov soigralec Michael Massee po nesreči ustrelil s filmsko pištolo. Massee za usodno dejanje ni bil nikoli obtožen na sodišču, nesrečo so pripisali napačno pripravljeni pištoli. Po travmatičnem dogodku se je vrnil v New York in se za eno leto odpovedal filmu; Vrana si ni nikoli ogledal. Dvanajst let po incidentu je povedal, da ga še vedno mučijo more: »Mislim, da česa takšnega nikoli ne preboliš.«

Michael Massee, ki je po nesreči ustrelil Leeja, incidenta ni nikoli prebolel. FOTO: Miramax/PR

Vran je bil zadnji film obetavnega Brandona Leeja.

V remaku Vrana, ki ga je režiral Rupert Sanders, temelji pa na istoimenski stripovski seriji Jamesa O'Barra, je glavno vlogo prevzel Bill Skarsgård, njegovo veliko ljubezen Shelly pa igra FKA Twigs. A ko je filmski napovednik prišel na videoportal youtube, se je nanj na družbenih omrežjih vsul plaz kritik. Sanders je za revijo Vanity Fair izjavil, da upa, da bi bil pokojni Brandon Lee ponosen na novi film.

Bill Skarsgård v novem Vranu FOTO: Lionsgate/PR

»Njegova smrt je bila tragedija, ki nas je definitivno spremljala med snemanjem. Brandon je bil izjemen in bo vedno povezan z Vranom. Upam, da bi bil ponosen na to, kar smo naredili in kako smo oživili zgodbo,« je dejal. »Njegova duša je zelo prisotna v našem filmu. Njegovo uprizoritev Vrana prevevata resnična krhkost in lepota, in mislim, da je Bill to zelo dobro ujel v svoji vlogi.« Remake Vrana bo v kinodvorane prišel 7. junija.