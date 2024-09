Orfej za Lesarje in Šmarnogorski kvintet

Na Ptuju se je minuli petek odvil še en praznik, festival narodnozabavne glasbe, ki je eden pomembnejših na tej glasbeni sceni. V 55-letni zgodovini je številnim ansamblom odprl pot do večje prepoznavnosti in skrbel, da se je ustvarjala kakovostna glasba. Organizatorji so bili v zadnjem hipu primorani festival seliti na dvorišče Minoritskega samostana na Ptuju. Ta je znova ponudil lepo kuliso desetim ansamblom, ki jim je, v skladu z razpisnimi pogoji, žirija odprla pot na oder. Vsi so se predstavili s po eno skladbo iz zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe in eno novo, tekmovalno.

Festival je v zakladnico narodnozabavne glasbe prispeval novih šest valčkov in štiri polke.

Zvrstili so se Friški kvintet, ansambla Občutek in Rooobiton, Šmarnogorski kvintet, ansambel Izbira, Srčni muzikanti, Anja Hameršak s prijatelji, ansambel Mladi asi in Saša Zamernik, Lesarji in Prisrčniki. Nastopajoče je pozorno poslušala strokovna komisija za glasbo in izvedbo, v kateri so bili letos Štefan Petek, ravnatelj Glasbene šole Karol Pahor na Ptuju, ki ji je predsedoval, ob njem sta bila še Vera Šolinc in Alfi Nipič, medtem ko so besedila ocenjevali Liljana Klemenčič, Jože Šmigoc in Franci Smrekar.

Šmarnogorski kvintet je najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti. FOTO: Črtomir Goznik

Po mnenju strokovne komisije sta bila najboljša Šmarnogorski kvintet, ki je prejel kipec orfeja, mitičnega čarodeja glasbe, kot najboljši med klasičnimi kvinteti, ter ansambel Lesarji, ki je bil najboljši med preostalimi zasedbami. Šmarnogorski kvintet se je predstavil s skladbo Ljubezen vedno najde pot avtorjev Tommyja Budina (glasba) in Bernarda Miklavca (besedilo), Lesarji pa so strokovno komisijo prepričali s skladbo Je ona tu doma? avtorjev Anžeta Zavrla, Igorja Pirkoviča ter Primoža Ilovarja, ki je pomagal pri aranžmaju.

Lesarji so najboljši ansambel med preostalimi zasedbami. FOTO: Črtomir Goznik

Najboljše besedilo je po mnenju stroke napisal Feri Lainšček za skladbo V stišju, s katero se je predstavil Rooobiton, drugo nagrado si je z besedilom skladbe Očetu prislužila Anja Hameršak, tretjo pa Bernard Miklavc za besedilo skladbe Daj roko mi v slovo, ki jo je izvedel Friški kvintet. Korenovo plaketo, nagrado za najboljšo vokalno izvedbo, je prejela Saša Zamernik, pevka ansambla Mladi asi. Predstavili so se s skladbo Spomin na naju, za katero je glasbo in besedilo ustvaril Uroš Steklasa, aranžma pa Gašper Konec.

Saša Zamernik, ki je pela z Mladimi asi, je ponosno dvignila priznanje. FOTO: Črtomir Goznik

Izbiralo tudi občinstvo

Najlepše skladbe je izbiralo tudi občinstvo, še prej pa so poslušalci zanje oddali glasove prek spleta. Polovica točk spletnega glasovanja in polovica občinstva na Ptuju sta določili zmagovalce občinstva, to so postali člani ansambla Prisrčniki, ki so se predstavili s polko Male, a velike stvari. Na drugo mesto se je po točkah zavihtel ansambel Izbira z valčkom Kako naj ti rečem, na tretje pa Mladi asi in Saša Zamernik s polko Spomin na naju.

Ptujski festival je v dolgi zgodovini številnim ansamblom odprl pot do večje prepoznavnosti.

Festival, ki sta ga povezovala Janja Ulaga in Marjan Nahberger, skladbe, ki jih poslušalci že dobro poznajo, pa je v revialnem delu predstavil ansambel Štrk, ki letos praznuje trideset let delovanja.