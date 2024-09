Opozorilo mladim in staršem: mladinski film Igrišča ne damo!

Dogajanje v težko pričakovanem mladinskem filmu, ki je na sarajevskem filmskem festivalu osvojil nagrado, spremlja dvanajstletne skejtarje v njihovi odločni borbi za ohranitev priljubljenega igrišča. Ko se pohlepna korporacija odloči, da bo na njegovem mestu zgradila parkirišče, se ji mladi junaki pogumno postavijo po robu in se podajo na nepozabno avanturo.

»Kot oče dveh sinov imam priložnost na svoji koži izkusiti, kako je danes otroštvo drugačno: kavbojce in indijance pred hišo so zamenjale digitalne bitke, najboljši prijatelji ne živijo v sosednji ulici, ampak na sosednji celini, krvava kolena in nosove so zamenjale pekoče oči in depresija. S filmom Igrišča ne damo! želim otrokom približati lepoto zunanje igre in druženja z vrstniki ter jim poslati sporočilo, da nikoli ne smemo obupati, ker kadar delujemo skupaj, lahko prispevamo k spremembi in gradimo boljšo prihodnost!« je povedal režiser Klemen Dvornik.

Mlada in nadobudna ekipa z režiserjem; Niko Lemark, Kaja Šuštar, Kaja Zabret, Youri Friderich in David Trontelj

Empatični in samostojni

Film predstavlja navdihujočo zgodbo, ki nas uči, kako pomembna sta sodelovanje in povezovanje v skupnost. Otroci v filmu so samostojni, empatični in ustvarjalni. Z aktivno držo prispevajo k boljšemu svetu. Film z optimističnim sporočilom spodbuja gledalce, naj razmislijo o svojem odnosu do drugega, do narave in o vlogi, ki jo vsak posameznik igra pri oblikovanju naše skupne prihodnosti. Ljubljanska premiera je sklenila kampanjo #GibanjeZaGibanje, s katero so želeli opozoriti mlade in starše na pomen gibanja ter druženja v mladosti.

Nosilno pesem je napisal raper Nipke.

Ekipa je domačim gledalcem predstavila akcijsko-pustolovski celovečerec.