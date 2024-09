Okornov film Boksar že na voljo na Netflixu (VIDEO)

Na platformi pretočnih vsebin Netflix je v sredo premiero doživel Boxer, nov celovečerni film slovenskega scenarista in režiserja Mitje Okorna, ki že 16 let živi na Poljskem. Film pripoveduje o boksarju Jedrzju, ki pobegne iz komunistične Poljske v London, da bi sledil svojim sanjam in postal svetovni prvak. Večinoma so ga posneli na Poljskem.

V strahu, da ne bi ponovil očetove napake, obetavni mladi boksar, ki ga je zaigral Eryk Kulm, pobegne iz komunistične Poljske, da bi uresničil svoje sanje in postal najboljši boksar v zgodovini. Ob njem je le njegova žena. Vendar kmalu spozna, da bo boj za uresničitev sanj bolj zapleten, kot je sprva mislil. Po mesecih stisk, ki jih doživlja kot priseljenec, privoli, da bo sodeloval v dogovorjeni tekmi, ki bo za vedno spremenila njegovo življenje.

»Že vse življenje hočem posneti tak film, ki je hommage mojemu najljubšemu, Scorsesejevim Dobrim fantom. Napisal sem že scenarij za film Član, ki sem ga želel posneti v Sloveniji po življenjski zgodbi pevca Saše Dragaša, ter za film o Draženu Petroviću in Vladu Divcu, ki prav tako ni bil posnet. Po scenariju za zelo uspešen film Dekleta v Dubaju, ki ga nato nisem režiral, sem za Boxerja končno napisal scenarij in ga tudi režiral. Boxer je zgodba o vzponu in padcu, boks je zelo filmski šport. Športni filmi so mi zelo ljubi, že sami po sebi, saj so polni emocij,« je za Delo povedal Okorn, ki se je pod scenarij podpisal skupaj z Lucasom Colemanom in Ivanom Bezmarevićem.

Snemali so večinoma na Poljskem.

Večino tistega, kar naj bi se dogajalo v Londonu, so posneli v Bytomu na jugu Poljske, ki zelo spominja na britansko prestolnico, dva dni so tudi zares snemali v Londonu, preostanek v Varšavi.

Resnična zgodba številnih

Film ni le resnična zgodba boksarja, ampak vseh poljskih športnikov, ki so v 80. letih minulega stoletja pobegnili iz komunistične države, da bi zaživeli bolje in da bi lahko kot vrhunski športniki dosegli vse, kar se da. »V komunistični Poljski to ni bilo mogoče, največ je bila udeležba na olimpijskih igrah, nisi pa, denimo, mogel postati poklicni boksar, svetovni prvak in služiti milijonov,« je razložil Okorn.

Mitja Okorn je povedal, da si je vse življenje želel posneti tak film. FOTO: Mitja Okorn/facebook

Dodal je, da je zgodba tega poljskega imigranta tudi zgodba njega samega. »Tudi sam sem priseljenec, kot glavni junak, ki pobegne iz Poljske v London, kjer ga nihče resno ne jemlje, je izobčenec. Na Poljskem sem moral začeti na novo in se dokazati, prav tako potem v ZDA. A tudi v Sloveniji sem se že, iskreno povedano, počutil kot imigrant, ker me, ne glede na to, kaj sem dosegel, filmske ustanove pa tudi država niso jemali resno,« je še povedal.

Netflix na Poljskem naredi kakšnih 20 projektov na leto, in ker je Okorn posnel dve uspešnici na Poljskem, Pisma sv. Nikolaju (2011) in Planet samskih (2016), je po njegovih besedah logično, da si Netflix želi sodelovati z ustvarjalci, ki so podpisani pod uspešne in gledljive filme. Kot še piše časnik, je Planet samskih na Netflixu doživel veliko gledanost.

Okorn je po Planetu samskih režiral še film Leto življenja v Hollywoodu, v katerem sta zaigrala Cara Delevingne in Jaden Smith.