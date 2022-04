Odštevanje se je začelo: znani so filmi 75. canskega festivala

Odštevanje do 75. filmskega festivala, ki se bo med 17. in 28. majem odvijal v mondenem francoskem obalnem mestu, se je tudi zares začelo. Organizatorji so namreč dvignili tančico s seznama filmov, ki se bodo potegovali za zlato palmo.

Festival bo odprla zombijevska komedija.

V boj jih stopa 18, za to čislano odličje, eno najbolj zaželenih v filmskem svetu, pa se bodo potegovale stvaritve režiserjev, kot so David Cronenberg, Kiril Serebrenikov, brata Dardenne in Christian Mungiu. Kot bo razburljivo na velikem platnu, tako bleščeče bo tudi na rdeči preprogi, saj na francoski rivieri pričakujejo hollywoodske veljake, kot so Tom Cruise, Tom Hanks, Kristen Stewart in Anne Hathaway.

Moška dominacija

Organizatorji niso imeli lahkega dela. Izmed več kot 2000 prijavljenih filmov so morali izbrati peščico 18 najboljših, ki se bodo v tekmovalnem programu potegovali za nagrade, sicer pa jim je doslej uspelo izluščiti približno 50 tistih, ki bodo zažareli na canskem velikem platnu. Seveda bo največja pozornost namenjena tekmovalnim filmom, v eliti režiserjev pa je kar več povratnikov, ki so že bili okronani z zlato palmo.

Kanadčan Cronenberg se bo predstavil z znanstvenofantastičnim filmom Crimes of the Future, ki pripoveduje o človeški vrsti, ki doživlja nove transformacije in mutacije, v njem pa so zaigrali Viggo Mortensen, Kristen Stewart in Lea Seydoux. Ruski režiser Kiril Serebrenikov stopa v dirko s filmom Tchaikovsky's Wife, ki pripoveduje o njegovem rojaku, skladatelju Petru Iljiču Čajkovskem. Jean-Pierre in Luc Dardenne se bosta za nagrade potegovala s filmom Tori and Lokita, ki prinaša zgodbo dečka in najstnice iz Afrike, ki se soočata s težkimi razmerami v izgnanstvu. Švedski režiser Ruben Östlund, ki je leta 2017 prejel zlato palmo za družbeno satiro Kvadrat, pa se na festivalsko prizorišče vrača s filmom Triangle of Sadness, ki ga je direktor festivala Thierry Fremaux opisal kot politično komedijo.

Razkrili so, kateri filmi bodo kandidati za zlato palmo. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

V glavnem tekmovalnem programu je znova tudi južnokorejski režiser Park Chan-Wook, tokrat s filmom Decision to Leave. Romunski filmar Christian Mungiu, ki je leta 2007 v Cannesu prejel zlato palmo za film 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva, pa bo v tekmovalnem programu predstavil film z naslovom RMN, ki pripoveduje o zgodovini njegove države.

V glavnem programu so zastopani še Ali Abbasi (Holy Spider), Valeria Bruni Tedeschi (Les Amandiers), Claire Denis (The Stars at Noon), Arnaud Desplechin (Frere et soeur), Lukas Dhont (Close), James Gray (Armageddon Time), Kore-Eda Hirokazu (Broker), Mario Martone (Nostalgia), Kelly Rechardt (Showing Up), Saeed Roustaee (Leila's Brothers), Tarik Saleh (Boy from Heaven) in Jerži Skolimowski (Eo). Na tej točki pa velja omeniti, da so med njimi zgolj tri režiserke, festivalu torej ni uspelo preseči tradicije moške dominacije, zaradi česar je bil že večkrat tarča kritik.

18 se jih bo potegovalo za nagrade.

Dogajanje bodo odprli nemrtvi, zombijevska komedija Z (Comme Z) Francoza Michela Hazanaviciusa, sicer pa bodo filmi, prikazani zunaj konkurence, poskrbeli za izdatno merico glamurja. Med temi bo dolgo pričakovano nadaljevanje kultnega Top Guna, v katerem je znova zaigral Tom Cruise, premierno pa bo zaživela tudi filmska biografija Elvisa Presleyja izpod taktirke avstralskega režiserja Baza Luhrmanna.