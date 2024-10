Od rekordne plesne skupine do čarovniških trikov: kdo je osvojil srca žirije?

Na tokratni oddaji Slovenija ima talent je bilo veliko raznolikih nastopov, ki so navdušili tako občinstvo kot žirijo. Plesna skupina iz Celja pod vodstvom učiteljice Tjaše je prinesla rekordno število nastopajočih – na oder je stopilo kar 50 plesalcev. S svojim energičnim nastopom so nasmejali žirijo in prejeli štirikrat »da«.

Mary Jay Lovric, 33-letna Filipinka, ki živi v Velenju, je navdušila z balado Helene Blagne in prejela stoječe ovacije ter štiri »da«. Giselle Ahmadi iz Rusije, ki sedaj živi v Izoli, je zapela zahtevno arijo in prav tako dobila štiri pozitivne ocene.

Mlajša plesna skupina Plac Kids je s svojo energijo ganila Lada Bizovičarja do solz in se uvrstila v naslednji krog. »Pazljivo sem gledal in iskal napake, da bom lahko grdo govoril, 'spljuval' in vam žugal ... ampak sem dobil solzne oči. Ker namesto da bi videl napake, sem videl ogromno količino kolegialnosti. Točka me ni toliko navdušila, kot me je ganila,« je iskreno povedal žirant.

Pevci in čarovnik

Alina Roca iz Vodic ni prepričala žirije, dobila je trikrat »ne« in enkrat »da«. Za njo je nastopil Luka Pogačar, »pojoči kelnar«, ki je s pesmijo Tošeja Proeskega osvojil žirijo in se z štirimi »da« uvrstil naprej. Leon Rudolf je s pesmijo Eltona Johna dobil mešane ocene, a napredoval s tremi »da«.

Lado Bizovičar je potočil solzo. FOTO: Pop Tv/voyo

Tomaž Marc - Tomos in Larisa Sreš nista prepričala žirije, medtem ko je Luka Konečnik s harmoniko navdušil in napredoval v naslednji krog. Čarovnik Luka Malenšek je gledalce in žirijo presenetil z unikatno točko, na oder pa povabil tudi oba voditelja, Saša in Petra, in prav tako dobil štiri pritrdilne ocene. Zala Trebežnik je ganila s svojo čustveno izvedbo in zgodbo o izgubi očeta in brata ter prejela stoječe ovacije in štiri »da«.

Oddaja je bila polna presenečenj in čustvenih trenutkov, naslednja epizoda pa prinaša nove talente. Si jih boste ogledali?