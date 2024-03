Oboževalci Jelene Rozge so dolgo čakali na to novico, govorice so resnične (FOTO in VIDEO)

Hrvaška pevka Jelena Rozga je po razprodanih arenah v Zagrebu, Beogradu, Novem Sadu, Skopju in Zadru razveselila svoje zveste oboževalce in po dveh letih izdala novo pesem. Pod skladbo se je podpisal sin slavnega hrvaškega glasbenega ustvarjalca Tončija Huljića, Ivan Huljić.

»Pesem 'Od čega sam ja' je plod skupne umetniške sinergije med mano in Ivanom. Besedilo te močne skladbe opisuje zgodbo ranljive, a hkrati pogumne ženske, ki se čudi lastni moči. Glede na to, da sem v življenju tako ranljiva kot močna, se pesem popolnoma ujema z mojo filozofijo. Z Ivanom sva že dolgo prijatelja in sodelavca, s tem projektom pa je najin odnos dobil novo dimenzijo. Vedno je posebno lepo delati z nekom, ki te pozna v dušo in razume, kako pomembno mi je, da ostanem zvesta sama sebi. Uživala sem v celotnem procesu ustvarjanja te pesmi, od prvih posnetih taktov do konca snemanja spota,« je povedala pevka in dodala, da komaj čaka odzive poslušalcev.

Kot že rečeno je za Jeleno pet razprodanih aren, zdaj pa so se pojavile tudi govorice, da v okviru turneje 'Minut srca mog' prihaja v slovensko prestolnico. Jelena nanje odgovarja s širokim nasmeškom: »Lahko potrdim, da so govorice resnične. Slovenijo obožujem, tu sem zelo pogosto. Vse vaje za turnejo so se odvijale tu, tudi moji plesalci, z Žigo Sotlarjem na čelu, so iz Slovenije. Ni skrivnost, da si želim, da se kmalu srečamo v areni Stožice«.