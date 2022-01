Oboževalca Ane de Armas tožita filmski studio

Grdo so ju prenesli naokoli, ju prav brezsramno opeharili! Tako sta prepričana Peter Michael Rosza in Conor Woulfe, oba goreča oboževalca hollywoodske lepotičke Ane de Armas. Prav zaradi mične igralke kubanskih korenin sta namreč izvlekla plačilno kartico in na pretočni platformi Amazon Prime plačala za ogled filma Yesterday, k čemur ju je prepričal ogled filmskega napovednika.

Napovednik filma Yesterday je obljubljal eno, film pa nato postregel z nečim drugim.

V tistih kratkih treh minutkah sta namreč videla tudi oboževano igralko in kocka je padla. Le kakšna oboževalca bi namreč bila, če ne bi videla vseh njenih filmov? A čeprav sta nato polni dve uri sedela prikovana pred televizijski zaslon, trepetajoč od vznemirjenja, kdaj bosta uzrla Anin čudoviti obraz, njenega prizora ni bilo od nikoder. »Nisva dobila tega, za kar sva plačala! Napovednik je bil lažen in manipulativen,« sta vzrojila, ko sta po odjavni špici sprevidela, da so Anin prizor, zaradi česar sta film sploh gledala, izrezali.

Te prevare pa ne bosta le mirno pogoltnila, pač pa sta studiu Universal Pictures, ki stoji za muzikalom, napovedala vojno. Ne zaradi treh evrov in pol, kolikor ju je stal ogled filma, temveč zaradi vseh Aninih oboževalcev, ki so kot ona nasedli napovedniku, ki je bil očitno zgolj vaba. Proti Universal Pictures sta vložila tožbo, s katero zahtevata skoraj štiri milijone in pol odškodnine.

Prelomili obljubo

Film Yesterday izpred dveh let sledi neuspešnemu glasbeniku Jacku Maliku v podobi Himesha Patela, ki nato čez noč postane zvezda svetovnih razsežnosti. V svetu, ki je nenadoma pozabil na glasbo Beatlesov, iz kolektivnega spomina ljudi je izginilo, da je liverpoolska četverica kdaj sploh obstajala, je Malik namreč edini, ki se Beatlov spominja. To izkoristi in svetu ponovno predstavi kultne skladbe, a pod pretvezo, da so njegove.

V prizoru je žarela, a so ga zavoljo filma kot celote izrezali. FOTO: El Corte Ingles/Profimedia

Tako nekako gre rdeča nit filma, v katerem – tako je pripovedoval vsaj filmski napovednik – je manjšo vlogo Roxanne, Jackove simpatije, dobila kubanska krasotica. A čeprav je stala pred filmskimi kamerami, je iz končne različice filma izginila. »Njenega prizora nismo izrezali z lahkim srcem, saj je svoj del odigrala izjemno. Kar žarela je na filmskem traku,« je Anini igri zapel hvalospev scenarist Richard Curtis, a dodal, da je včasih nujno celo odlične prizore izrezati, če je zaradi tega celota filma nato boljša.

Spoznali so namreč, da bi bil Roxannin element za gledalce moteč, saj je v filmu vlogo Jackove resnične ljubezni prevzela Lily James kot Ellie, njegovo izpovedovanje ljubezni še kakšni drugi pa bi pošteno zmotilo opevanje resnične ljubezni.

Film Yesterday ni edini primer, ko kakšnega igralca iz končne različice filma izrežejo. A to ni pomirilo Petra in Conorja, ki v tožbi filmskega studia podčrtata, da je napovednik obljubljal de Armasovo, a je nato nista videla. »S tem so pri studiu prelomili obljubo, ki jo je dal napovednik,« trdita.

3,5 evra sta plačala za ogled filma, zahtevata štiri milijone in pol.

»Studio je očitno menil, da zgolj igralca, ki sta upodobila Jacka in Ellie, ne bi pritegnila dovolj ljudi h kupovanju kinovstopnic in plačevanju prek pretočne platforme, zato so za promocijo in boljšo prodajo izrabili slavo, lepoto in izjemnost Ane de Armas. Bila je le orodje za promocijo v napovedniku.«