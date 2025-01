Novo leto, nov album slovenskega glasbenika (VIDEO)

Pevec in voditelj Gašper Rifelj se je v leto 2025 podal zagnano. Njegova nova skladba Sanjam, za katero je posnel tudi videospot, je prva z novega albuma, ki ga bo javnosti predstavil letos. V sodelovanju s priznanim producentom Miho Goršetom je ustvaril skladbo, s katero želi poslušalcem pokazati, kako pomembno je slediti sanjam, tudi ko na poti naletiš na nepričakovane ovire.

»S to pesmijo sem nekako začrtal glasbeno smer, s katero želim nadaljevati kariero. Je ena najbolj iskrenih, ki sem jih kadar koli napisal. Govori o nepričakovanih situacijah v življenju, za katere je odvisno od nas samih, kako jih bomo sprejeli. Pomembno je, da nikoli ne izgubimo upanja in da si predvsem dovolimo sanjati. Verjamem, da nas življenje vedno pripelje do točke, ki nam je namenjena,« o novi pesmi pove Rifelj. Novo leto zanj prinaša album, ki ga je ustvaril z Goršetom. »Odločil sem se, da bo moj drugi album v celoti avtorske narave, saj želim ustvarjati glasbo, ki izhaja iz mene – glasbo, ki pripoveduje o mojih izkušnjah, razmišljanju in dojemanju sveta,« se veseli.