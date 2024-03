Novi pevec skupine Pop Design posnel prvo

Skupina Pop Design je izdala novo pesem z naslovom Sol na rano. Oboževalci so jo verjetno že težko pričakovali, saj je prva, ki jo je zapel novi pevec Maj Vrhovec. Govori o sreči, ki je bojda z drugega sveta, kamor popdesignovci želijo popeljati poslušalce. Za skladbo so posneli tudi videospot, za katerega že po prvih ogledih prevladuje mnenje, da je odličen.

»Mislim, da smo vse naredili tako, kot smo si želeli. Prepričani smo, da je trenutna postava benda najboljša možna. Kljub temu da je Maj mlajši od preostale četverice, smo se ujeli kot vrstniki,« pravi vodja skupine ​Martin Erjavec. Maja so oboževalci sicer že lahko spoznali na nastopih, Sol na rano pa je prva nova, premierna skladba, pri kateri je sodeloval. Led je tako prebit, kako pa so z novim pevcem zadovoljni drugi člani?

Energije na odru mu ne manjka. FOTO: Facebook

»V skupino je prinesel dodatno svežino, četudi novinec, se je dobro znašel. Za Maja smo se odločili, ker izžareva pozitivno energijo in mladostniško navihanost. Na presenečenje vseh smo se zelo dobro ujeli in Maja obravnavamo kot enakovrednega člana. Na odru delujemo kot eno. Lahko povem, da je izredno discipliniran, posluša nasvete, kako se še izboljšati, je zelo delaven. Mislim, da se trenutno v tem smislu prilagaja nam. Na odru pa je pokazal toliko energije, da se moramo prilagajati tudi mi njemu,« še pravi Erjavec.

Glavni pevec

Maj je v skupini predvsem glavni pevec, vendar je veliko več kot to. »V glasbeni šoli sem zaključil pet let klavirja in pet let kitare. Poznam tudi osnove igranja na bobne in sem samouk na flavti. Študiram glasbeno produkcijo, doma imam studio,« pove mladi glasbenik.

Da imajo preostali fantje v skupini odlično mnenje o Maju, dokazuje tudi dejstvo, da so mu zaupali snemanje nove skladbe. »To si štejem v veliko čast. Vesel sem njihovega zaupanja, čeprav je vse skupaj na neki način pomenilo dodaten pritisk in pričakovanja. Mislim, da nam je uspelo narediti izdelek, ki ga lahko s ponosom predstavimo Sloveniji,« še pravi Maj. Skupina bo pri njem snemala tudi druge skladbe. Novega pevca pa je pohvalil tudi eden najboljših slovenskih pevskih pedagogov Nace Junkar, ki slovi kot zelo strog.

»K meni je prišel z željo, da po nastopih ne bi bil hripav in ne bi imel utrujenega glasu. Bil je zelo dovzeten, v le osmih urah sva dosegla, kar je bilo treba. S pravilno tehniko sem mu še olepšal in ojačal že sicer zelo lep glas,« novega popdesignovca pohvali Junkar.

Maj prinaša svežo mladostno energijo. FOTO: Denis Čotar