Nova slovenska pesem! Božična v ritmu polke (VIDEO)

Člani S. O. S. kvinteta – Kaja Humski, Nik Zendzianowsky, Mitja Marko, Aljaž Jelen, Žak Petrič Grajfoner in Andrej Gorenjak, ki je tudi vodja zasedbe – so vrhunski glasbeniki, ki so pred dvema letoma na 25. festivalu Slovenska polka in valček odigrali najboljši valček po mnenju občinstva z naslovom Drobno srce.

Tokrat so posneli božično pesem, ki so si jo vedno želeli. Naslovili so jo Sam doma, ideja za naslov pa se je porodila njihovi pevki Kaji v avtu, med vožnjo.

Ideja za naslov se je porodila njihovi pevki Kaji v avtu, med vožnjo.

»Takoj sem poklicala tekstopisko Vero Šolinc, ji predstavila idejo in že čez dva dni je bilo besedilo na mejlu,« pove Kaja. Komponiranje glasbe so zaupali svojemu članu Žaku Petriču Grajfonerju, ki se je ansamblu pridružil letos in se je že nekajkrat izkazal s pisanjem tako melodij kot besedil.

Tokrat si je za božično pesem Sam doma, ki zveni v ritmu polke, omislil enostavno melodijo, ki gre hitro v uho in se že ob prvem poslušanju vtisne v spomin. Prav tako je Žak prispeval aranžma, pesem pa so posneli pri kitaristu Aljažu Jelenu, ki je za S. O. S. kvintet posnel že veliko skladb. Tudi Drobno srce, Ne dam vam veselja, Narišem sonce, Lumpa in druge.

Posneli videospot

Seveda so posneli tudi videospot, in to na dveh lokacijah, na posestvu Vina Založnik v Slovenskih Konjicah, kjer so poskrbeli za odlično kapljico in penino, postregli pa so jim še druge domače dobrote, nekaj kadrov pa je nastalo v apartmajih Galunder.

Naša nova pesem je že dobila veliko simpatij.

V zgodbi sta glavni vlogi odigrala mlada Vanesa Vidovič ter klarinetist Žak, medtem ko so snemanje zaupali Marku Satlerju, s katerim so že sodelovali, pomagal pa mu je Primož Strašek. Scenarij sta si zamislila Kaja in Satler, Kaji pa je pri sceni pomagala žena harmonikarja Mitje, ki vselej poskrbi za dodatke in detajle.

»Izdelki, ki so preprosti, so najbolj zanimivi za poslušalce. In tudi ta naša nova pesem je že dobila veliko simpatij. Vesel sem, da sodelujem s super ekipo, ki me vedno polni. Za nami je odlična sezona, upam, da bo takšna tudi prihodnje leto. Ali celo boljša,« je misli strnil Gorenjak.