Nova pomlad Andreja Šifrerja: zaradi posebnega razloga se bo kmalu odpravil v London

Postkoronsko obdobje je ljudi počasi spet navadilo na nekaj, čemur smo včasih rekli – normalno. A kaže, da je nekaterim celo dalo krila in nove ideje. Lipicanec, obložen z leti, je v tem času na novo zacvetel. Spoznali smo ga v galerijah, kasneje kot pisatelja, medtem pa se še vedno oklepa svojega osnovnega poslanstva. Andrej Šifrer je 1. maja pred slabima dvema letoma dopolnil sedem desetletij in za nagrado dobil razstavo o svojem življenju v Gorenjskem muzeju. Ta se je selila po slovenskih muzejih in knjižnicah, krona uspešnega pohoda pa se bo zgodila 27. aprila z odprtjem njegove razstave v Londonu. A preden se bo Andrej primajal do angleške prestolnice, ga čaka še veliko dela na domačih tleh.

Osmi marec je praznoval z ženami v DSO Notranje Gorice, v soboto je bil skrivnostni gost na rojstnem dnevu gospoda, ki se mu ni niti svitalo, kdo prihaja k njemu domov, pravo turnejo pa Andrej začenja ta teden. Namreč, njegova še sveža knjiga Volkovi je doživela pravi knjižni bum in prvo naklado je že zdavnaj odpihnilo s polic knjigarn v zasebne knjižnice. Ponatis pa čakamo, saj nihče ni pričakoval tako hitrega odziva bralcev. A to Šifrerja ne moti, saj bo predstavljal svoj prvenec po štajerskih knjižnicah, ki pa so si že pravočasno priskrbele njegove Volkove.

Lani je izdal Volkove, prvo pop rock glasbeno kriminalko. FOTO: Dejan Javornik

Pestro glasbeno obdobje

Gorenjski poet in glasbenik še vedno zabava ljudi s svojimi ponarodelimi vižami in svežimi modrostmi. Večni mladenič bo v petek, 15. marca, kot gost nastopil na koncertu Mance Špik v Laškem in že naslednji dan, 16. marca, ob 18. uri na samostojnem koncertu v Spodnji Idriji. Tega se Andrej prav posebno veseli, saj mu je Marko Velikanje, predstavnik TKO Kanomlja, ki organizira dogodek, razložil koncept prireditve: »Datum vašega nastopa je ravno med dnevom žena, dnevom mučenikov in materinskim dnevom. Na ta način bomo proslavili vse tri praznike.«

Volkovi na turneji 12. marec Knjižnica Šmarje pri Jelšah ob 18. uri 13. marec Knjižnica Kozje ob 18. uri 14. marec Knjižnica Šmartno ob Paki ob 19. uri 28. marec Ipavčev kulturni center Šentjur ob 19. uri

Poseben klubski dogodek prireja Andrej za ljubljanske glasbene prijatelje ob peti obletnici spektakularnega koncerta v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Takrat se je začelo z Angleži, ki ga božajo s priredbami, kitarsko in violinsko zasedbo že 47 let, končalo pa s Simfoniki RTV Ljubljana in sedmimi priredbami njegovih klasik. Vmes so se mu poklonili z rockerske strani Siddharta, Hamo&Tribute to love, Manouche &Domen Don Holz. Pokalo je in rockalo ob zvenu godal in akustičnih inštrumentov. Ničesar od vsega tega ne bo 19. marca ob 20. uri v Švicariji v Tivoliju. Samo Andrej bo, a s kopico novih pesmi in pomladnega zagona. Mnogo nas je, ki mislimo, da je takrat, ko je sam – najboljši.

V Švicarijo prihaja s kopico novih pesmi. FOTO: Tone Stojko

Večkrat se pošali, ko gleda po občinstvu: »Saj vas vse poznam, kot bi bili doma v moji dnevni sobi.« To bo oseben in prijateljski poklon najzvestejšim sopotnikom, ki njegovo dnevno sobo prav dobro poznajo. Če spadate mednje, si priskrbite sedeže, da ne bo prepozno. Prevečkrat je že bilo.