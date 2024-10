Nova in drzna poteza kolektiva The Stroj

Eksperimentalni kolektiv The Stroj je pred premierno predstavitvijo svojega odrskega projekta in istoimenskega albuma KamenOgenjKostKladivo, ki izide na dan koncerta, torej ta četrtek v Kinu Šiška, izdal videospot Tretja moč, ki so ga posneli na predpremiernem nastopu v Ajdovščini avgusta letos.

Ustanovni član in vodja kolektiva Primož Obrežan je ob tem povedal: »Kompozicijo Tretja moč smo ustvarili kot poklon našim začetkom, ko so bili odpadni plastični sodi naš edini inštrumentarij. V nasprotju s preostalim materialom na albumu, ki je prvotno nastal s pomočjo računalnika, smo Tretjo moč gradili na vajah, med procesom uvajanja novih članov kolektiva, zato ima v tem kontekstu kompozicija tudi močan iniciacijski vidik. Kljub ritmični preprostosti nosi skladba nalezljivo energijo, ki poslušalca prevzame z dinamično medigro ritma in arhetipskega besedila.«

Skupina je močno preoblikovala scenografijo, nadgradila inštrumentarij, v nastop vključila videoprojekcije in k sodelovanju povabila številne goste. V obdobju priprav na omenjeno produkcijo so se kolektivu pridružili štirje novi člani, kot vokalni gostje pa sodelujejo še Metod Banko, Akbar Khan ter Nuša Ofentavšek.

The Stroj so v 27 letih s svojo industrijsko in prvinsko zvočno kuliso izrezali nišo na svetovni avantgardni sceni. Ustanovljeni so bili v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in hitro pritegnili pozornost s svojo inovativno uporabo nekonvencionalnih tolkal iz odpadnega železa, strojev in najdenih predmetov, s katerimi so oblikovali edinstveno surov, mehanski zvok. Z leti so se razvijali, eksperimentirali z elektronskimi elementi in raziskovali odnos med človekom, strojem in glasbo.