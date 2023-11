Nina Pušlar ima novo pesem: v videu ji družbo delata dve posebni osebi

Ali je bil jesenski pobeg v morske kraje Nine Pušlar rojstnodnevni, počitniški ali delovni, pravzaprav sploh ni tako pomembno, si ga bo pa zagotovo zapomnila tudi po novem glasbenem filmčku. »Zgodba videa, ki sva ga ustvarila z Ninom Črepom, sledi besedilu pesmi Ironija, v njem pa se posnetki iz mojega osebnega arhiva prepletajo z gradivom, ki smo ga posneli na Siciliji. V njem sta ob meni tudi prijateljici Elvira in Katja, s katerima me veže posebna vez že več kot 30 let,« pravi Nina, ki je skupaj z njima na Sicilijo pobegnila za le tri dni.

»Iskali smo lokacije, vreme se je ves čas spreminjalo, veliko smo se morali prilagajati, je bila pa ves čas snemanja med nami prisotna dobra energija. In čeprav smo veliko improvizirali, je vse teklo gladko,« pravi pevka, ki ni imela stilistke ali frizerke, prijateljice so si pri tem pomagale kar same. Zaupa nam še, da je rumeno obleko, v kateri poje na klifu nad morjem, v zadnjem hipu oblikovala skupaj z Jeleno Proković.

Resnična zgodba o prijateljstvu

»Skladbo smo za album posneli kot zadnjo po singlih Nina, Nina, Nina in Malo, mogoče pa izstopa z malo drugačno tematiko,« pravi pevka, ki je po dvoranski turneji že v intenzivnih pripravah na spektakularni Nina Pušlar Show v Stožicah. O skladbi še pove, da je resnična zgodba o prijateljstvu, ki je zanjo ena največjih vrednot v življenju.

Videospot so posnele na italijanskem otoku, kamor so se odpravile na kratek ženski oddih. FOTO: Erazem Gliha

»Neskončno sem vesela, da imam okoli sebe osebe, s katerimi me povezuje tesno prijateljstvo že vse od otroških dni in da si znamo kljub hitremu tempu življenja, ki nas včasih želi posrkati vase, vzeti čas za to, da je naša vez vsako leto bolj trdna. Prijateljstvo je nekaj, kar je najbolj vredno negovati, za kar se je vredno truditi in si vzeti čas. Ohranjati in razvijati dobra prijateljstva je pravzaprav eden največjih in pomembnih življenjskih uspehov in tega se vsako leto bolj zavedam,« še pove priljubljena pevka.