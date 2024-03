New Swing Quartet je gledalo kar 62 milijonov ljudi

New Swing Quartet letos praznuje že 55 let, odkar je stopil na odre, ob tej priložnosti pa jutri v ljubljanski Festivalni dvorani ob 20. uri pripravljajo gala jubilejni koncert. Kljub temu da so na sceni že toliko desetletij, je dobršen del njihovega repertoarja železna klasika.

»Črnska duhovna glasba je stara stoletja in se z izročilom razvija in raste do sodobnega gospela. V ta proces smo se že pred desetletji vključili tudi mi, najprej z vernimi izvedbami prvih vzornikov the Golden Gate Quartet, s katerim smo večkrat skupaj koncertirali in predstavljali sodobnejši, z jazzom oplemeniten gospel in spiritual, ki ga z desetletji še razvijamo,« pravi Oto Pestner o tem, kaj bomo lahko slišali na koncertu.

Kvartet izvaja vrsto žanrov. »Že davno je postala rdeča nit našega ustvarjanja in poustvarjanja črnska duhovna glasba s svojimi podzvrstmi. V koncertnih programih se nekoliko več kot spiritualu posvečamo gospelu. Radi ga izvajamo na več načinov, a cappella ali ob Tomaževem klavirju, z jazz bandom ter z bigbandom in različnimi orkestri.

Spominjamo se turneje po Hrvaški z velikim pihalnim orkestrom Hrvatske vojske v orkestraciji in pod taktirko Miljenka Prohaske ali božičnega koncerta s Simfoniki RTV Slovenija in Pinocchiem v Miljenkovih in Tomaževih orkestracijah. Tudi jazzovski ekskurzi so pustili močno sled, ko smo zasnovali mešani septet New Swing Singers in v več televizijskih prenosih iz Gallusove dvorane izvajali Privškove mojstrovine jazzovskih velikanov, ljub pa nam je tudi božični koncert z New York Voices in Simfoniki,« se ne morejo odločiti, kateri žanr jim je najljubši.

Nepozabne prigode s turnej

Za njimi so številni koncerti, turneje in srečanja. »Najraje se spominjamo turnej po Sovjetski zvezi, pa turneje po vsem vzhodnem delu ZDA, predvsem v črnskih cerkvah. Tu izstopa cerkev v Atlanti z večtisočglavo množico. Četudi se nismo zavedali, da prinašamo golobe v Benetke, smo najburnejše odzive doživljali prav v črnskih cerkvah, z njihovo glasbo. V televizijskem šovu na mreži CBN je imela oddaja z našim nastopom zavidljivo gledanost: 62 milijonov! Na našem ozemlju pa smo peli vsem našim predsednikom in predsednici in celo enemu ameriškemu, Billu Clintonu,« pravijo glasbeniki, ki so peli mnogo svetovnim voditeljem, tudi papežu.

Po 55 letih na glasbeni sceni pravijo, da so še vedno mladi po srcu. FOTO: Dean Dubokovič

»Clinton je na Kongresnem trgu skoraj prijel za saksofon, papeža Janeza Pavla II. pa nismo ravno spraševali, kaj od glasbe ima najraje, ko nas je blagoslovil v slovenščini,« se spominjajo in dodajajo, da so imeli zanimive prigode tudi s Titom.

Oto Pestner je celo zmagal na legendarnem festivalu San Remo, kar se zdi danes mladim glasbenikom neverjetno, čeprav si vsi želijo uspeha na tujem. »Tako mlad in naiven sem še bil, da me niti strah ni bilo, glasek pa sem imel in sem kar pel!« se zasmeji Pestner.

Kakšen odnos pa ima do takšnih glasbenikov država? »Država se tu in tam spomni na kakšno priznanje, red za zasluge, nazadnje ga je predsednik Pahor podelil meni. Včasih se mi spomnimo državnikov, Nataši Pirc Musar pa smo zapeli, ko je postala naša prva predsednica. Poslušalci nas zelo lepo sprejemajo, nas sproščeno ogovorijo in tako nekaj dobrega damo drug drugemu! Na srečo nismo taki zvezdniki, da si ne bi sami upali v trgovino,« se še namuzne legendarni slovenski glas.