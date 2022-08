Neslihan se končno vrača na ekrane, tokrat ob svojem možu

Oboževalci priljubljene turške igralke Neslihan Atagül so te dni še posebej navdušeni. Igralka, ki je na malih zaslonih ni že od serije Sefirin Kızı (Ambasadorjeva hči), se vrača z novo serijo Gecenin Ucunda (Na koncu noči), kjer bo po osmih letih ponovno igrala ob svojem možu Kadirju Doğulu. Neslihan je sicer sredi nadaljevanke Ambasadorjeva hči morala zapustiti snemanje, saj je hudo zbolela na črevesju. Zamenjala jo je Tuba Büyüküstün, ki smo jo slovenski gledalci spoznali že v serijah Ukradena preteklost in Usodni diamanti.​ Neslihan pa si je v seriji Moja boš z vlogo trpeče Nihan ob šarmantnem Buraku Özçivitu priigrala veliko slavo in priljubljenost.

V novi seriji bo Neslihan igrala vlogo Macide, ki s težavnim življenjem s hčerjo popolnoma izgubi vero v ljubezen. Tudi preostala igralska zasedba bo vrhunska: Zuhal Olcay, Levent Özdilek, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir, Ebru Aykaç, Bertan Asslani, Şencan Güleryüz in Gonca Aykut. Snemanje se je pričelo pred dvema dnevoma, jeseni pa se bo na turških programih serija že predvajala.

Tudi v nadaljevanki Ambasadorjeva hči ob Enginu Akyureku je navdušila občinstvo. FOTO: Facebook