Nekateri utegnejo biti razočarani: zadnjič bo na velikem odru

Zgodba o Urški in povodnem možu, sicer prvi baladi našega Franceta Prešerna, ujeta v ritme bobnov, klavirja in električne kitare, je sodobna pravljica, ki nagovarja tako starejše kot mlajše občinstvo. Delo, ki je doživelo izjemno uspešno premiero na lanskem 70. Ljubljana Festivalu in je imelo nato več uspešnih predstav na drugih lokacijah, je zasidrano v slovenski kulturni zapuščini, a nagovarja sodobno občinstvo z aktualnimi problemi ter družbenimi izzivi, kot je odgovornost do okolja in uporabe družbenih medijev. Muzikal Povodni mož se 22. avgusta zadnjič predstavlja na velikem odru, in sicer v Križankah.

Moral se je naučiti peti in plesati

»To je moj prvi pravi muzikal, v katerem igram glavno oziroma naslovno vlogo. Ker muzikal od igralca zahteva tri komponente, igro, petje in ples, je bil zame velik izziv. Stvari sem se loteval posamično: pri igri nisem imel večjih problemov, saj smo z ekipo dokaj hitro začutili, kam peljemo lik Povodnega moža. Pri petju sva z Neisho odlično sodelovala, drug drugemu sva se prilagajala, in to zelo cenim. Kar se tiče plesa, se v predstavi ne srečujem toliko s koreografijami kot preostali del ekipe, vseeno pa sem se zadeve lotil resno in z vso profesionalnostjo, ki jo premorem. Na koncu pa je bilo treba vse tri komponente zložiti skupaj. Zelo sem zadovoljen z izvedbo vloge oziroma lika,« pojasnjuje igralec Jure Kopušar, ki smo ga zmotili med dopustom na Japonskem, kamor je odšel s svojim dekletom. Kot nam je še zaupal, oba obožujeta potovanja in predvsem kulture, ki se popolnoma razlikujejo od zahodnega sveta.

Influenserka in njen poslovni guru Zgodba pop rock muzikala z zborom in plesalci spremlja mlado, lepo in priljubljeno Urško (Sara Briški Cirman - Raiven), radovedno in duhovito »vplivnico v nastajanju«, ki pa ni zadovoljna s svojim trenutnim življenjem. V želji po napredku se udeleži zasebnega dogodka, ki ga prireja karizmatičen in uspešen poslovni guru. Povodni mož (Jure Kopušar) ji prodaja visokoleteče sanje, a Urška kmalu ugotovi, da v njegovem svetu ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Projekt je nastal v sodelovanju glasbenice Neže Buh - Neishe, avtorja besedila Ambroža Kvartiča, režiserke Sare Lucu, dramaturga Miša Mičića, producentke Vesne Starina, kostumografinje Dominike Monte in oblikovalca luči Davida Andreja Franckyja. Kot pojasnjuje Dominka Monte, ki ustvarja pod znamko Incognito Design, so kostumi v večji meri reciklirani zaradi okoljevarstvenih razlogov.

Naši sogovorniki so nad dosedanjim odzivom gledalcev navdušeni. »To je slovenski muzikal s slovenskim besedilom (dramskim in pevskim), ki se poglablja v tematiko oziroma problematiko pretirane uporabe družbenih omrežij in zasvojenosti z njimi. Vsak se je kje v zgodbi lahko identificiral in se vprašal, ali so družbena omrežja res tako pomembna za oblikovanje svoje osebnosti. Biti moramo to, kar smo, in se ne spreminjati zavoljo všečkov ali ker bi želeli biti všečni v želeni družbi. S sporočilom predstave želimo predvsem mladim odpreti oči in jih spodbuditi k samostojnemu razmišljanju. Izkoristijo naj svoje potenciale in sledijo svojim željam,« poudarja Kopušar, medtem ko producentka Vesna Starina dodaja, da je bil odziv gledalcev izjemno pozitiven.

Priložnost za izboljšave

»Prav to je tisto, kar nam daje potrditev, da smo na pravi poti. Čeprav je bilo prvotno mnenje gledalcev več kot spodbudno, menim, da je umetnost stalno razvijajoči se proces. Vsaka predstava, vsak aplavz in vsaka kritika nas vodijo naprej, k izboljšavam in razširitvam. Trenutno se že intenzivno pripravljamo na različico predstave za manjše odre, saj želimo, da bi naše delo doseglo čim več ljudi po vsej Sloveniji,« še pravi in na vprašanje, ali bi danes naredili kaj drugače, odgovori: »Čeprav smo z rezultatom izjemno zadovoljni, z retrospektivo vedno opaziš stvari, ki bi jih lahko izpeljal drugače. Vsaka predstava, vsaka vaja nam razkriva nove priložnosti za izboljšavo. Zato je vsak naš naslednji projekt tudi odsev tega, kar smo se naučili iz prejšnjega.«

Nastopata Raiven in Jure Kopušar. FOTO: Darja Štravs Tisu

Kopušar o sodelovanju s pevko Saro Briški Cirman oziroma Raiven pravi, da sta že sodelovala v predstavi Trojanke v SNG Nova Gorica. »Že takrat sva se začutila in spoznala, da podobno razmišljava in na odru dobro sodelujeva. Pri projektu Povodni mož sva se še bolj zbližala in drug drugemu pomagala. Ona meni pri petju, jaz njej pri igri. Kot Povodni mož in Urška sva na odru zelo hitro ustvarila pravo energijo,« pravi Kopušar in dodaja, da je vesel, ker se je njuno prijateljstvo poglobilo tudi zunaj odrskih desk.

Z igralsko zasedbo oziroma vsemi, ki so vpeti v predstavo, je zadovoljna tudi producentka. »Njihova predanost, profesionalnost in strast so bile ključne za uspeh predstave. Čeprav je bilo v procesu postavitve predstave veliko izzivov, smo jih skupaj uspešno premagali. Pri tako zahtevni predstavi, kot je naša, se seveda pojavljajo tudi tehnične in scenske ovire. Te so bile za nas kot ekipo priložnost za kreativno razmišljanje in iskanje rešitev. Največja lekcija, ki smo se je naučili, je, da sta sodelovanje in medsebojno zaupanje ključnega pomena za uspeh vsake predstave,« poudarja Starina.

Ponosna je tudi Neisha

Ker se vsak dan malo spreminjamo, rastemo, se učimo, bi v glasbi morda kaj spremenila, pravi Neisha, ki je predstavi dala pečat s svojo glasbo. »Morda bi z današnjimi izkušnjami kaj spremenila v sami kompoziciji, ne toliko v smeri spreminjanja same glasbe, bolj kar zadeva tempo in dolžino pesmi,« pravi naša priljubljena glasbenica in dodaja, da so bili popravki, ki so se zgodili med samim ustvarjanjem predstave, nekako logični, saj ustvarjalni proces temelji na timskem delu. »Zato na vse skupaj gledam zelo neosebno, saj moraš delati za skupno dobro, da nastane dober, celovit izdelek,« še pove Neisha, ki je na svoje delo v muzikalu nadvse ponosna in stoji za vsako noto.

»Želim si še kakšnega takšnega projekta, saj imam znanje, talent in mašinerijo in sem izjemno ponosna na vse, ki so v ta projekt vpeti. Predvsem pa čestitam producentki in ekipi za pogum, ker tako velikega projekta v smislu muzikala pri nas še nisem videla,« poudarja Neisha. Vabljeni torej v Križanke, kjer se bo muzikal Povodni mož zadnjič predstavil na velikem odru, saj se v prihodnje selijo na manjše.