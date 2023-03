Ne zamudite, frontman Iron Maiden Bruce Dickinson bo na materinski dan v Sloveniji

Pevec in frontman kultne britanske heavy metal zasedbe Iron Maiden, Bruce Dickinson, bo z All Stars Bandom in Zagrebško filharmonijo 25. marca 2023 v Ljubljani izvedel glasbeno mojstrovino enega najvplivnejših klaviaturistov vseh časov, Jona Lorda, Koncert za skupino in orkester ter največje uspešnice glasbene zasedbe Deep Purple.

»Marca prihajam v Ljubljano ogrevat za Maidne, nič manj kot ogrevat z – orkestrom! Navdušen sem nad sodelovanjem pri projektu Koncert za skupino in orkester. Gre za fenomenalen dogodek, kjer se bosta na odru srečala rock'n'roll band in orkester! To bo poseben večer, fantastičen nastop, z vrhunskimi glasbeniki!« je o nekoliko nenavadnem koncertu dejal Dickinson.

Na koncertu bo poleg Dickinsona nastopila vrsta vrhunskih glasbenikov, in sicer John O'Hara na klaviaturah (Jethro Tull), Tanya O'Callaghan na basu, Kaitner Z Doka na kitari ter Bernhard Welz na bobnih ob spremljavi 74 glasbenikov Zagrebške filharmonije, ki jim bo dirigiral Paul Mann, eden najbolj cenjenih dirigentov svoje generacije.