Naj polka radia Gorenc 2024 je postala Navihana Špela v izvedbi Ansambla Žibert. Zanjo so poslušalci lokalne radijske postaje v Tržiču največkrat glasovali. 62. ROJSTNI DANso praznovali radijci. Razpis je bil objavljen 25. oktobra, posebna komisija pa je med prijavljenimi polkami, ki so jih poslali ansambli, izbrala sedem skladb, in sicer Ljubil bom črne oči Gorenjskega kvinteta, Zapleteno dekle Ansambla Zaplet, Na Gorenjsko ansambla Veseli Begunjčani, Navihana Špela Ansambla Žibert, Spomin na naju ansambla Mladi asi, polko Kaj, če bi Tria Unis ter polko z naslovom Nagajivka Ansambla dveh do...