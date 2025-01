Nastop balkanskega zvezdnika bojkotirali, širijo se posnetki praznega prizorišča: »Haris je v enem letu izgubil ženo in čast«(VIDEO)

Haris Džinović, eden najbolj znanih pevcev Balkana, ki je na glasbeni sceni aktiven od leta 1981, je nastopil v Beogradu ob prehodu starega v novo leto, a po družbenih omrežjih se širijo posnetki praznega Trga republike med njegovim nastopom.

V Beograd so sicer poleg njega nastopila še Marina Visković in Željko Vasić. In čeprav imajo vsi trije nastopajoči številno publiko, je na beograjskem Trgu republike večinoma ni bilo. Beograjčani so se namesto na Trg republike odpravili nekaj ulic stran in se poklonili 15 mrtvim ob padcu betonskega nadstreška v Novem Sadu. V teh 15 minutah, ki so trajale od 23:52 do 00:07, je Džinović še naprej pel pred skoraj praznim trgom, kar je razvidno iz posnetkov.

In odzivi jezni uporabnikov družbenih omrežij?

»Harisa je zapustila žena, publika pa njega. Vse z razlogom«,

»Beograd se ni osramotil, Haris pa se je«,

»Haris je v enem letu izgubil ženo in čast ter obraz«,

»Iz te gromke tišine, Harisa in ne slišim,«.