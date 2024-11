Najstnici Evi več kot 30 nagrad

Na letošnjem odru oddaje Slovenija ima talent je srca žirantov in občinstva osvojila tudi komaj 13-letna Štajerka Eva Brumen Košar, doma iz Miklavža na Dravskem polju. Na oder je prišla samozavestno in že po prvih taktih je bilo jasno, da gre za še eno izjemno nadarjeno mlado pevko, ki ji je žirantka Marjetka Vovk upravičeno namenila zlati gumb in ji s tem zagotovila nastop na polfinalnem odru.

Pa vendar Eva ni nepopisan list, čeprav je še najstnica, ki pa odkrito sanja, kar je povedala tudi sama, da bi nekoč nastopala na velikih odrih, bodisi kot solistka bodisi kot članica zasedbe ali ansambla. Evo je namreč odkril tudi glasbenik Slavc L. Kovačič - Spidi, čigar vse mini zvezde, tudi Evo, lahko vidite v njegovi oddaji Kaktus Top 8 na Televiziji Celje. Eva, ki sanja, da bi nekoč postala učiteljica petja, je za oder talentov izbrala pesem Tam, kjer murke cveto, znani valček Ansambla bratov Avsenik, in doživela stoječe ovacije. »Čakala sem na nastop, ob katerem mi bo zaigralo srce, in danes sem to dočakala,« je povedala Marjetka.

Marjetko je očarala najstnica, ki je s srcem in dušo odpela Tam, kjer murke cveto legendarnih bratov Avsenik. FOTO: POP TV

Velika zaveznika FOTO: Osebni arhiv

Osvojila že več kot 30 nagrad

Eva je sicer največ uspehov in nagrad požela s skladbo Muzika Do-Re-Mi-Fa, nič slabše pa ne kaže novi, letošnji z naslovom Pokaži mi tvojo dlan. Le dan pred zlatim gumbom je namreč za to pesem prejela grand prix v Čakovcu, na mednarodnem pevskem festivalu Mali MEF. Besedilo in glasbo zanjo ji je napisal Slavc L. Kovačič, aranžma pa Tomi Valenko.

»V njej ji pastirica napoveduje prav to, kar se ji zdaj dogaja,« nam pove Spidi in doda, da ima Eva na portalu youtube že nekaj posnetkov z nastopov. Sicer pa je nasmejana, takrat osemletna Eva na Spidijev oder Bumbar talentov prvič prišla pred petimi leti in za nastop požela prvi aplavz, njena mama pa je dobila potrditev, da ima doma nadarjeno bodočo pevko.

»Malo po tistem sem ji napisal pesem Frendice, z njo posnel videospot, jo prijavil na nekaj festivalov in tako se je začel njen petletni vzpon, ki jo je pripeljal vse do zlatega gumba,« nam je še zaupal Spidi, ki je Evi v tem času napisal pet avtorskih pesmi, s katerimi je nastopila na številnih mednarodnih festivalih in osvojila že več kot 30 nagrad. Od tega tretjino nagrad grand prix.

Eva in Slavc L. Kovačič z nagrado grand prix na Malem MEF, ki jo je prejela le dan pred tem, ko si je pripela zlati gumb na odru talentov. FOTO: Osebni arhiv

»Prav tako se je začela udeleževati vokalnih vaj, učenja klavirja in kitare pri našem Tomiju Valenku, ki je tudi aranžer za vso našo četico mini zvezd, kot jim pravim,« pove Slavc L. Kovačič. In doda, da ima Eva vse, kar potrebuje za svoje sanje: karizmo s čarobnim nasmehom, specifično barvo vokala, dobro ve, kaj hoče, in to zna realizirati.