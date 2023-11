Naj se trese: Siddharta bo v soboto udarila v Stožicah

Rock zasedba Siddharta bo v soboto prvič nastopila na odru Stožic. Koncert so pripravili v spomin na ploščo Rh-, ki so jo pred 20 leti pospremili z velikim koncertom na Bežigrajskem stadionu. Kot napovedujejo člani, bo nastop tako poklon plošči kot prerez njihovega celotnega delovanja vse do novega materiala, ki ga bodo izdali v naslednjem letu. Plošča Rh- je bila za skupino v marsičem prelomna, saj je bila njihova prva plošča, ki so jo izdali tudi v angleškem jeziku, ob njej pa so pripravili veliki koncert na Bežigrajskem stadionu, na katerem so jih spremljali radijski simfoniki.

20-letnica plošče Rh-, kot odličen izgovor

Kot je za STA povedal frontman Toni Meglič, se jim je 20-letnica plošče zdela odličen izgovor, da pripravijo nekaj, kar si bodo tako sami kot občinstvo zapomnili - »se pravi Areno Stožice, kjer samostojno še nismo nastopali«. Ob obletnici bi se sicer po njegovem mnenju spodobilo, da bi nastopili na stadionu, a tega ne morejo glede na stanje, v katerem se stadion nahaja, pa tudi letni čas ni pravi. Priložnost pa so našli tudi v tem, da pripravljajo novo ploščo.

Tomi Meglič. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Na koncert se pripravljajo že približno pol leta in ta po napovedih še enega člana skupine, pevca in kitarista Primoža Benka, ne bo le retrospektiven v smislu poklona stadionu in plošči RH-, temveč bo ponudil tudi prerez celotnega delovanja skupine od prve plošče Id leta 1999 do novih pesmi, ki jih bodo izdali v prihodnjem letu.

Material iz prihajajoče nove plošče tudi v Stožicah

Po Megličevih besedah računajo, da bo nova plošča dokončana v začetku leta. »Nič se nam ne mudi, če smo zdržali 30 let, bomo tudi tokrat poskrbeli, da bo dobra,« je povedal. Snemali so jo po etapah, doslej so se trikrat po en teden mudili v studiu na Dolenjskem, kjer so ustvarjali in »neskončno uživali«. »Imam občutek, da imamo spet zelo dober material, del tega bo že mogoče slišati v Stožicah,« je dodal.

V nasprotju s koncertom na Bežigrajskem stadionu tokrat ne bodo imeli veliko gostov, ampak bo koncert, ki je že razprodan, temeljil na bendu. »Želeli smo si koncert, da mi uživamo, da si damo duška in da vse od prve do zadnje pesmi ne razmišljaš, kdaj moraš paziti, kje kdo pride, koga napovedati itd.,« je povedal Benko. Bo sicer gostoval njihov dober prijatelj, katerega imena ni razkril, napovedal pa je še kakšno manjše presenečenje.

Veliko poudarka so namenili tudi vizualnemu delu - lučem, pirotehniki in video zidu - za katerim stoji precejšnja ekipa, tako da bo koncert, kot je še dodal Meglič, paša ne samo za ušesa, ampak tudi za oči.